Решение Путина участвовать в выборах президента вызвало странную реакцию в США

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Действующий президент России Владимир Путин сообщил своём намерении ещё раз баллотироваться на пост главы государства в 2024. Это решение российского лидера вызвало смех официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби. Впрочем, его улыбка напоминала скорее гримасу.
Журналистам, задавшим вопрос о выборах в России, он ответил, что «гонка будет что надо». Однако, предвосхищая следующие вопросы представителей СМИ, Кирби поспешил заявить, что этой фразой его комментарии по поводу решения Путина и ограничатся. Наверняка только остатки дипломатического этикета не позволили представителю Белого дома обнародовать гримасу, которую он сумел скрыть под весёлой маской.
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Александр Бойцов