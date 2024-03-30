Назван возможный преемник президента Турции

Фото: сайт Кремля
Обозреватель газеты WSJ Джаред Малсин заявил, что возможным преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может стать совладелец турецкой компании по производству беспилотников Baykar Сельчук Байрактар.
Отмечается, что мужчина женат на дочери Эрдогана.
Читайте также:
Турция может стать крупнейшим поставщиком оружия Украине
Hurriyet: Турция тщательно изучила данные по нападавшим в «Крокусе»
США и Турция договорились о новой системе соблюдения антироссийских санкций
Диана Аванесян