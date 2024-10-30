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ИБ-эксперт Бедеров объяснил взлом сайта администрации Твери

ИБ-эксперт Бедеров: Сайт администрации взломала украинская хак-группировка
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что взлом сайта администрации Твери был произведён одной из самых старейших хакерских группировок Украины RUH8.
Он напомнил, что она была создана ещё в 2014 году.

«В 2016 году RUH8, совместно с хакерскими группами FalconsFlame, Trinity, «КiберСотня» и «КиберХунта» вошла в состав так называемого «Украинского Киберальянса». Опубликованные снимки могут говорить о том, что хакеры получили доступ к виртуальным машинам госслужащих, внутренним документам и файлам, сетевой инфраструктуре, включая почтовый сервер. Проникновение подобного уровня позволяет злоумышленникам нанести максимальный ущерб инфраструктуре организации», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Бедеров.



Отмечается, что о взломе сайта в Твери сообщили сами хакеры этой группировки. Однако такие действия не оказывают особого влияния на ход политики и спецоперации, не играют на руку Украине. Так, всё чаще в среде западных политиков можно услышать сомнения в том, что Киеву удастся удержать победу в конфликте с Россией и войти в состав ЕС и НАТО. Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью российскому телеканалу «Россия-1» прямо заявил о бесперспективности вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Европейский союз говорит украинцам: «Вот ваше оружие, вот ваши деньги, воюйте, только не беспокойте нас этим, мы просто не хотим больше иметь ничего общего с этой войной». Я не верю, что членство в НАТО станет гарантией безопасности Украины», – приводит Pravda.Ru слова Фицо.

Ранее сообщалось, что переговоры о членстве в Евросоюзе (ЕС) Украины и Молдавии могут стартовать уже в грядущем году, если страны выполнят все предварительные условия.

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Стало известно, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии
Переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии могут начаться в следующем году
30 октября 2024, 18:10

Фото: istockphoto/sinonimas

Переговоры о членстве в Евросоюзе (ЕС) Украины и Молдавии могут стартовать уже в грядущем году, если страны выполнят все предварительные условия, гласит отчет Еврокомиссии (ЕК) по расширению с оценкой прогресса государств-кандидатов.
«Открытие переговоров о присоединении с Украиной стало важным признанием решимости Украины проводить реформы на пути к вступлению в ЕС... При условии выполнения Украиной всех условий Еврокомиссия ждет открытия переговоров по кластерам как можно скорее в 2025 году», — гласит отчет.
То же касается и Молдавии, добавили в ЕК. Известно, что Совету ЕС предстоит изучить рекомендации ЕК и решить, какие дальнейшие шаги предпринять, чтобы расшириться.

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#мир
#украина
#молдавия
#ес
#новости
#еврокомиссия
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Путин поручил разработать план продвижения за рубежом бренда «Сделано в России»
30 октября 2024, 17:55

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

План продвижения за границей бренда «Сделано в России» поручил разработать глава государства Владимир Путин. Об этом сказано на сайте Кремля.
«Утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России», — гласит документ.
Поручение дано кабмину и Российскому экспортному центру (РЭЦ). Исполнить его нужно до 30 декабря. Ответственные за исполнение глава правительства Михаил Мишустин и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Программа национального бренда «Сделано в России» призвана помочь российским бизнесменам повысить уровень узнаваемости на внешних рынках, а также найти покупателей и партнеров. Кроме того, предусмотрено наращивание экспорта.

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#товары
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АНО «Диалог» обвиняет ФБР в фейках и подает иск в американский суд
30 октября 2024, 17:18

Фото: istockphoto/Nastco

Автономная некоммерческая организация «Диалог» подает иск в американский суд на ФБР и на правительство США за распространение фейков, сообщил гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.
«Мы как раз не собирались заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет нас пересмотреть свои планы — и первый фейк, который мы опровергнем на международном уровне, — будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды, — сказал Табак.
Известно, что завтра, 31 октября, в офисе АНО «Диалог» будут представлены доказательства распространения недостоверных данных со стороны ФБР и американского правительства. Доказательную базу представит лично Владимир Табак. Начало в 12:00 по адресу: ул. Тимура Фрунзе, 11с1.

Кроме того, Табак объявит про создание Международной ассоциации по фактчекингу.

Ранее сообщалось, что Минюст и Минфин США обвинили АНО «Диалог» в распространении недостоверных данных. Это произошло 4 сентября.

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#мир
#сша
#суд
#россия
#фейки
#новости
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В Грузии объяснили, чем грозит отказ президента явиться на допрос
Премьер Грузии: отказ Зурабишвили прийти на допрос докажет ее ложь о выборах
30 октября 2024, 15:47

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент Саломе Зурабишвили и другие представители оппозиции не придут на допрос в прокуратуру по делу о потенциальной фальсификации парламентских выборов, то это будет считаться доказательством того, что ее обвинения являются ложными. Об этом пишет РИА Новости.
Премьер Грузии призвал всех, у кого имеются какие-либо доказательства по данному вопросу, обратиться в госструктуры. Кобахидзе также выразил уверенность в том, что расследование в любом случае состоится.

Напомним, сегодня, 30 октября, в Грузии началось расследование о фальсификациях на выборах в парламент. На допрос вызвали президента страны Саломе Зурабишвили. По итогам прошедших выборов, наибольшее количество голосов (53, 93%) набрала правящая партия «Грузинская мечта».

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#грузия
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Дипломат РФ Захарова: Латвии придется ответить перед Международным судом ООН
30 октября 2024, 15:33

Фото: istockphoto/Fotofantastika

Латвии придется ответить перед Международным судом ООН, если там не прекратится дискриминация русскоязычного населения. По дипломатическим каналам уже заявлены досудебные претензии, заявила в рамках брифинга дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Если досудебная стадия процедуры закончится без результатов, то Латвии придется отвечать перед Международным судом ООН, где на скамье подсудимых уже находится Украина за геноцид народа Донбасса», — прокомментировала Захарова.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что дискриминацию русскоязычного населения видно, поскольку в Латвии запретили образование на русском языке, и стирают историческую память о борьбе с нацистами.

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#мир
#россия
#латвия
#оон
#мид рф
#мария захарова
#новости
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Стало известно, что в России выросло число нелегальных мигрантов
Колокольцев: в России число нелегальных мигрантов выросло на 40%
30 октября 2024, 15:32

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства заявил, что в РФ наблюдается 40%-ный рост числа нелегальных мигрантов. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, по состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона иностранных граждан, из которых свыше 740 000 не имели законных оснований для пребывания. С начала года количество таких лиц увеличилось почти на 40%.

Колокольцев отметил, что некоторые мигранты приезжают в Россию по туристической визе и затем остаются в стране.

Ранее стало известно, что согласно опросу, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% россиян считают, что в их регионах проживает слишком много трудовых мигрантов. Этот показатель увеличился на 21 процентный пункт за последний год.

Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в приоритете у ГД РФ является работа по наведению порядка в сфере незаконной миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Власти Крыма пригрозили национализацией связанных с Финляндией объектов
30 октября 2024, 15:30

Фото: istockphoto/possum1961

Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что в ответ на арест российского имущества финским судом полуостров может провести национализацию объектов, имеющих связь с Финляндией. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
Напомним, что ранее Финский суд арестовал активы РФ на четыре миллиарда евро. По словам Константинова, власти займутся поисками того, что связано с Финляндией в Крыму. Он отметил, что опыт национализации имущества русоненавистников уже имеется и добавил, что он реальный, а не виртуальный.

«Попробуем распространить его и на имущество новоиспеченного члена НАТО», — написал председатель парламента.

Помимо этого, он отметил, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии.

Ранее стало известно, что Российская Федерация будет использовать замороженные активы недружественных компаний в ответ на аналогичные действия Запада, использующего по собственному усмотрению, в том числе для оказания помощи Украине, доходы от замороженных резервов России.

До этого появилась информация, что Европарламент поддержал выдачу кредита Украине в €35 млрд евро с условием погашения из доходов от замороженных суверенных активов России.

G7 продолжат заморозку активов России после конца конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#доходы
#активы
#рф
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Зеленский обиделся на западные СМИ из-за раскрытия информации о ракетах Tomahawk
Зеленский обвинил Запад в раскрытии секретной информации о ракетах Tomahawk
30 октября 2024, 15:30

Владимир Зеленский (Фото: сайт Кремля)

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился раскрытием секретных пунктов «плана победы» в американских СМИ. Слова лидера киевского режима опубликованы в его Telegram-канале.
Зеленский крайне возмущен фактом публикации секретных пунктов «плана победы» о передаче Украине ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров. По словам украинского президента, данная информация была конфиденциальной между Киевом и Вашингтоном.

«Как понимать эти сообщения? Значит, между партнерами нет ничего конфиденциального», — сделал вывод Зеленский.

Лидер Украины заключил, что не считает эту меру эскалацией, в то время как в Соединенных Штатах думают по-другому.

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#информация
#зеленский
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#ракета
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Политолог Шаповалов объяснил заявление Байдена об ударе ВСУ по военным КНДР
30 октября 2024, 15:25

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: сайт Белого дома)

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что заявления президента США Джо Байдена о необходимости ударов ВСУ по военный КНДР на Украине вызваны всё большим вмешательством западных стран в конфликт.
«В данном случае это можно рассматривать как элемент информационной войны, вернее возни, которая идёт на Западе в отношении северокорейских военнослужащих и которая прикрывает достаточно важный факт — для Запада соглашение России с КНДР стало неожиданным и очень неприятным фактором», — добавил в беседе с RT Шаповалов.

В то же время сообщалось, что Владимир Зеленский выдвинул США обвинения в разглашении содержания секретных пунктов его «плана победы». Отмечается, что речь идёт о пунктах про стратегические неядерные средства сдерживания России. Как передают argumenti.ru со ссылкой на The New York Times, Киев намеревался согласно этому пункту получить больше крылатых ракет дальнего радиуса действия «Томагавк».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на задержание отечественных журналистов в аэропорту США.

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#сша
#россия
#мид
#украина
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#киев
#политика
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