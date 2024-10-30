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Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что взлом сайта администрации Твери был произведён одной из самых старейших хакерских группировок Украины RUH8.
Он напомнил, что она была создана ещё в 2014 году.
Отмечается, что о взломе сайта в Твери сообщили сами хакеры этой группировки. Однако такие действия не оказывают особого влияния на ход политики и спецоперации, не играют на руку Украине. Так, всё чаще в среде западных политиков можно услышать сомнения в том, что Киеву удастся удержать победу в конфликте с Россией и войти в состав ЕС и НАТО. Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью российскому телеканалу «Россия-1» прямо заявил о бесперспективности вступления Украины в Североатлантический альянс.
Ранее сообщалось, что переговоры о членстве в Евросоюзе (ЕС) Украины и Молдавии могут стартовать уже в грядущем году, если страны выполнят все предварительные условия.
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«В 2016 году RUH8, совместно с хакерскими группами FalconsFlame, Trinity, «КiберСотня» и «КиберХунта» вошла в состав так называемого «Украинского Киберальянса». Опубликованные снимки могут говорить о том, что хакеры получили доступ к виртуальным машинам госслужащих, внутренним документам и файлам, сетевой инфраструктуре, включая почтовый сервер. Проникновение подобного уровня позволяет злоумышленникам нанести максимальный ущерб инфраструктуре организации», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Бедеров.
Отмечается, что о взломе сайта в Твери сообщили сами хакеры этой группировки. Однако такие действия не оказывают особого влияния на ход политики и спецоперации, не играют на руку Украине. Так, всё чаще в среде западных политиков можно услышать сомнения в том, что Киеву удастся удержать победу в конфликте с Россией и войти в состав ЕС и НАТО. Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью российскому телеканалу «Россия-1» прямо заявил о бесперспективности вступления Украины в Североатлантический альянс.
«Европейский союз говорит украинцам: «Вот ваше оружие, вот ваши деньги, воюйте, только не беспокойте нас этим, мы просто не хотим больше иметь ничего общего с этой войной». Я не верю, что членство в НАТО станет гарантией безопасности Украины», – приводит Pravda.Ru слова Фицо.
Ранее сообщалось, что переговоры о членстве в Евросоюзе (ЕС) Украины и Молдавии могут стартовать уже в грядущем году, если страны выполнят все предварительные условия.
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Мелисса Тимофеева