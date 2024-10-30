Стало известно, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии

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Переговоры о членстве в Евросоюзе (ЕС) Украины и Молдавии могут стартовать уже в грядущем году, если страны выполнят все предварительные условия, гласит отчет Еврокомиссии (ЕК) по расширению с оценкой прогресса государств-кандидатов.
«Открытие переговоров о присоединении с Украиной стало важным признанием решимости Украины проводить реформы на пути к вступлению в ЕС... При условии выполнения Украиной всех условий Еврокомиссия ждет открытия переговоров по кластерам как можно скорее в 2025 году», — гласит отчет.То же касается и Молдавии, добавили в ЕК. Известно, что Совету ЕС предстоит изучить рекомендации ЕК и решить, какие дальнейшие шаги предпринять, чтобы расшириться.
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