Названа больше всех пострадавшая от разрыва с Россией страна ЕС
Директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявил, что прекращение экономических связей с Россией сильнее всего ударило именно по Финляндии.
По его словам, финская экономика и экспорт были в высокой степени завязаны на Россию, и внезапный разрыв торговых связей мгновенно сказался на повседневной деятельности компаний. Он отметил, что если стороны конфликта достигнут компромисса «сейчас», это стало бы важной и своевременной поддержкой для финского благосостояния и экономики.
В понедельник в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского, к которым затем присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили возможность предоставления гарантий безопасности Киеву при координации с США. В ходе мероприятия Трамп прервал встречу, чтобы позвонить Владимиру Путину; по словам собеседников, разговор был откровенным и конструктивным.
Лидеры выразили поддержку продолжению прямых контактов между делегациями России и Украины и согласились рассмотреть повышение уровня их представительства на переговорах.
