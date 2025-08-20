В ФРГ объяснили, зачем Мерц надел галстук со слонами на встречу с Трампом

20 августа 2025, 19:11

Кабмин ФРГ: Мерц осознанно надел галстук со слонами на встречу с Трампом

Фото: iStock/macky_ch

Канцлер Германии Фридрих Мерц осознанно выбрал галстук с изображением слонов для встречи с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер в ходе брифинга. Его слова приводит РБК.





Майер подчеркнул, что Мерц всегда тщательно продумывает образ для важных мероприятий. Этот раз не стал исключением — слон является символом Республиканской партии Соединенных Штатов.

«Возможно, вы имеете в виду галстук со слонами. Я слышал, что он был выбран очень осознанно. Помимо этого, мне неизвестно о каких-либо более подробных критериях по дизайну и стилю», — добавил он.