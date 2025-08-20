В Финляндии сделали США одно предложение
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью NBC News призвал американцев представить, что они потеряли несколько крупных штатов, чтобы лучше понять ситуацию на Украине.
По его словам, территориальные требования Москвы к Киеву равносильны тому, будто бы США отдали Флориду, Джорджию, Южную и Северную Каролину, даже Виргинию, а затем приблизились к Мэриленду. 18 августа Стубб присутствовал на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским, генеральным секретарём НАТО и группой лидеров стран ЕС.
19 августа Трамп в интервью Fox News заявил, что европейские лидеры на этой встрече с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок со стороны Украины.
Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Зеленский на встрече сразу не отверг возможность таких уступок и допускал «пропорциональные обмены».
Читайте также: