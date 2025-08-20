В Финляндии сделали США одно предложение

20 августа 2025, 18:22

Финский президент Стубб предложил США представить потерю ряда штатов

Фото: istockphoto/Ahmed Zaggoudi

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью NBC News призвал американцев представить, что они потеряли несколько крупных штатов, чтобы лучше понять ситуацию на Украине.