Медведев оценил идею отправки на Украину «миротворцев» НАТО

20 августа 2025, 20:23

Дмитрий Медведев: РФ не приемлет войск НАТО на Украине под видом «миротворцев»

Слева направо: Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Российская сторона не примет размещение войск НАТО на территории Украины в качестве гарантий безопасности, написал в соцсетях заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.





Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что упоминания так называемой «коалиции желающих» о возможном вводе западного военного контингента на Украину направлены на подрыв мирных усилий России и США. Особо она отметила британскую позицию, обвинив Лондон в том, что он «прочно удерживает» киевские власти на антироссийском курсе и подталкивает союзников по НАТО к эскалации.





«Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие «гарантии безопасности», — написал Медведев.