Медведев оценил идею отправки на Украину «миротворцев» НАТО
Российская сторона не примет размещение войск НАТО на территории Украины в качестве гарантий безопасности, написал в соцсетях заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что упоминания так называемой «коалиции желающих» о возможном вводе западного военного контингента на Украину направлены на подрыв мирных усилий России и США. Особо она отметила британскую позицию, обвинив Лондон в том, что он «прочно удерживает» киевские власти на антироссийском курсе и подталкивает союзников по НАТО к эскалации.
«Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие «гарантии безопасности», — написал Медведев.
18 августа в Белом доме прошла очередная встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, к которой затем присоединились европейские лидеры. По словам американского президента, переговоры прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможного трехстороннего саммита с участием США.