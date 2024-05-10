Названа дата обсуждения Совфедом кандидатур «силового блока» правительства

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev
Совет Федерации 14 мая обсудит кандидатуры «силового блока» кабинета министров, глав МИД РФ и Счётной палаты. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне этой встречи пройдут заседания комитетов.
Регламент Совфеда предполагает, что кандидатуры на указанные должности предварительно обсуждаются в комитетах по конституционному законодательству, обороне, международным делам и федеральному устройству. Затем комитеты подготовят заключения по предварительным кандидатурам.
Кандидаты на посты руководителей приглашаются на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом предварительное обсуждение может проводиться в закрытом режиме.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила агентству, что не позднее 20 мая сенаторы определятся по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава российского правительства и доложат о своей позиции Владимиру Путину.
Читайте также:
Мантуров покинет пост главы Минпромторга
Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера
Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты
Регламент Совфеда предполагает, что кандидатуры на указанные должности предварительно обсуждаются в комитетах по конституционному законодательству, обороне, международным делам и федеральному устройству. Затем комитеты подготовят заключения по предварительным кандидатурам.
Кандидаты на посты руководителей приглашаются на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом предварительное обсуждение может проводиться в закрытом режиме.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила агентству, что не позднее 20 мая сенаторы определятся по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава российского правительства и доложат о своей позиции Владимиру Путину.
Читайте также:
Мантуров покинет пост главы Минпромторга
Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера
Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты
Анастасия Чинкова