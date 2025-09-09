Названа дата закрытия польско-белорусской границы

09 сентября 2025, 15:23

Туск: польско-белорусская граница на фоне учений «Запад-2025» закроется 11 числа

Фото: istockphoto/Stadtratte

Польша планирует в четверг, 11 сентября, перекрыть границу с Беларусью в связи с российско-белорусскими учениями «Запад‑2025». Об этом 9 сентября заявил польский премьер Дональд Туск.





По его словам, 12 сентября маневры пройдут у восточной границы Польши, что, как он подчеркнул, повлечёт за собой определённые последствия.





«Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией, в том числе железнодорожные переходы в четверг в полночь — с четверга на пятницу (с 11 на 12 сентября. — прим. ред.)», — сказал политик на правительственном заседании.

