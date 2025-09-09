Названа дата закрытия польско-белорусской границы
Туск: польско-белорусская граница на фоне учений «Запад-2025» закроется 11 числа
Польша планирует в четверг, 11 сентября, перекрыть границу с Беларусью в связи с российско-белорусскими учениями «Запад‑2025». Об этом 9 сентября заявил польский премьер Дональд Туск.
По его словам, 12 сентября маневры пройдут у восточной границы Польши, что, как он подчеркнул, повлечёт за собой определённые последствия.
«Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией, в том числе железнодорожные переходы в четверг в полночь — с четверга на пятницу (с 11 на 12 сентября. — прим. ред.)», — сказал политик на правительственном заседании.Ранее, 5 сентября, Туск предупреждал о возможных «особых мерах» в адрес Беларуси в случае провокаций во время «Запад‑2025» и охарактеризовал учения как «агрессивные», имитирующие наступление, а не оборону.