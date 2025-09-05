Достижения.рф

Польша пригрозила Белоруссии особыми мерами из-за учений с Россией

Фото: iStock/Ruma Aktar

Польша готовится принять «особые меры» в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, слова которого приводит РИА Новости.



Туск также предупредил, что страны НАТО намерены ответить на манёвры России и Белоруссии собственными военными учениями на своей территории, подчеркнув необходимость демонстрации готовности и сдерживания.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что параметры учений «Запад-2025» были снижены, а основные манёвры перенесены вглубь территории республики, подальше от западных границ.

Анастасия Чинкова

