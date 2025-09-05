Польша пригрозила Белоруссии особыми мерами из-за учений с Россией

05 сентября 2025, 17:27

Туск: Варшава примет особые меры в отношении Минска из-за учений с Москвой

Фото: iStock/Ruma Aktar

Польша готовится принять «особые меры» в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, слова которого приводит РИА Новости.