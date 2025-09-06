Власти Польши призвали своих граждан покинуть Белоруссию
МИД Польши выступило с официальным призывом к своим гражданам, находящимся на территории Белоруссии, срочно покинуть страну. Об этом сообщает польское издание RMF24.
Поводом для заявления стало задержание в Белоруссии гражданина Польши 1998 года рождения. По данным белорусской стороны, он подозревается в шпионаже, совершённом в период проведения военных учений «Запад-2025».
Премьер-министр Польши Дональд Туск уже прокомментировал ситуацию, назвав обвинения абсурдными и политически мотивированными. Он также подчеркнул, что польские власти намерены добиваться освобождения своего гражданина и потребуют разъяснений от Минска.
МИД Польши рекомендовал воздержаться от любых поездок в Белоруссию, а тем, кто уже находится в стране, как можно скорее вернуться на родину «из соображений безопасности».
Ситуация усугубляет и без того напряжённые отношения между Варшавой и Минском, которые в последние месяцы сопровождались взаимными обвинениями в провокациях и усилением военного присутствия вдоль границы.
