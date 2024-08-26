Названа главная черта характера Путина

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин умеет держать удар в отличие от коллег и предшественников, рассказал в разговоре с ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин. Политик заметил, что давно знаком с главой государства в совместной работе.
«Его ничего не поражает и не удивляет. Я рад тому, как он умеет держать удар», — пояснил Степашин.
Он подчеркнул, что Путин ни разу не позволил себе «сорваться» с учетом нынешних тяжелых обстоятельств, а именно, нападения боевиков ВСУ под Курском, экономического давления со стороны Запада на Россию и других.
«Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был СССР, с Ельциным много работал, но, чтобы не сорваться — невозможно», — резюмировал Степашин.Ранее сообщалось, что Путин является одним из самых упоминаемых президентов в американских СМИ.
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