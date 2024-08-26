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Названа главная черта характера Путина

Экс-премьер Степашин: Путин умеет держать удар в отличие от его предшественников
26 августа 2024, 10:49
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин умеет держать удар в отличие от коллег и предшественников, рассказал в разговоре с ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин. Политик заметил, что давно знаком с главой государства в совместной работе.
«Его ничего не поражает и не удивляет. Я рад тому, как он умеет держать удар», — пояснил Степашин.

Он подчеркнул, что Путин ни разу не позволил себе «сорваться» с учетом нынешних тяжелых обстоятельств, а именно, нападения боевиков ВСУ под Курском, экономического давления со стороны Запада на Россию и других.



«Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был СССР, с Ельциным много работал, но, чтобы не сорваться — невозможно», — резюмировал Степашин.
Ранее сообщалось, что Путин является одним из самых упоминаемых президентов в американских СМИ.

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#владимир путин
#президент
#новости
Эксперт раскрыл судьбу военных баз Финляндии в случае конфликта РФ и НАТО
Военный аналитик Леонков: армия Финляндии станет законной целью РФ
26 августа 2024, 10:18

Фото: istockphoto/naumoid

При прямом конфликте Североатлантического альянса и России военные базы на территории Финляндской республики станут законной целью для Москвы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил военный аналитик Алексей Леонков на фоне данных о том, что финская сторона обговаривает размещение натовских военных на своей территории, а также планов по созданию бронетанковой бригады альянса на границе с Россией.
Леонков отметил, что, когда финны захотели стать частью НАТО, Москва стала работать над укреплением границ, отчего появился отдельный военный округ и базы, обеспечивающие противовоздушную оборону.

Эксперт считает, что финские базы станут натовскими рано или поздно, а если начнется глобальный конфликт, они же станут законной целью для армии РФ.

«Вряд ли рядовые финны обрадуются такой новости. Но кто их спрашивает? Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы», — прокомментировал Леонков.

Ранее сообщалось, что альянс хочет развернуть бронетанковую бригаду до пяти тысяч военных недалеко от границы с Россией в Миккели.

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Польша в очередной раз подняла в воздух самолёты на юго-востоке страны

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#новости
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#мир
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Польша в очередной раз подняла в воздух самолёты на юго-востоке страны
26 августа 2024, 09:46

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Польша подняла в воздух дежурную авиацию в юго-восточной части страны. Причиной этого стали массированные ракетные удары по западным областям Украины.
Об этом сообщили представители польского оперативного военного командования в своём аккаунте в социальной сети Х. Они обратили внимание жителей на то, что в юго-восточной части страны может периодически наблюдаться повышенный уровень шума. Это связано с осуществлением полётов польской и союзной авиации в воздушном пространстве страны.

Дополнительно уточнялось, что данные меры вызваны массированными ракетными ударами по западной части Украины. Ранее Польша также неоднократно поднимала в воздух истребители якобы из-за повышенной активности российской дальней авиации.

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#истребители
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Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией
26 августа 2024, 09:01

Фото: соцсети Павла Дурова

Депутат немецкого парламента от правой партии «‎Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что настоящая причина задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова связана с борьбой с оппозицией. Об этом информирует РИА Новости.
Депутат отметил, что не знаком с конкретными обвинениями против Дурова, но в подобных случаях часто изыскиваются предлоги для принятия необходимых мер. По его словам, в основных немецких СМИ часто утверждается, что Telegram служит площадкой для правых экстремистов и сторонников теорий заговора. Однако Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров.

«Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции», — сказал он.

Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования.

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#telegram
#депутат
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Защищавший УПЦ депутат Рады Дмитрук покинул Украину из-за угроз
26 августа 2024, 08:32

Фото: istockphoto/olegda88

Защищавший каноническую Украинскую православную церковь депутат Верховной рады Антон Дмитрук покинул Украину. На родине на него завели уголовное дело.
Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что парламентарий уже пересёк границу Молдавии и намерен направиться оттуда в Италию. Сам депутат в своём телеграм-канале написал, что киевские власти готовили его задержание, обыскивали монастыри. По его словам, один из сценариев украинских силовиков включал его убийство при аресте якобы за оказание сопротивления.

Дмитрук подозревается в организации нападения группой лиц на военных и правоохранителей. Сам он называет все обвинения сфабрикованными и связывает их с поддержкой канонической Украинской православной церкви. Депутат также выступал с призывом как можно скорее начать переговоры с Россией. После этого он стал получать угрозы физического устранения, что в конце концов побудило его покинуть Украину.

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#верховная рада
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Стали известны потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту
Потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту признаны МО РФ
26 августа 2024, 04:45

Фото: istockphoto/gutaper

Потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту, две компании и один гражданин признаны пострадавшими. Об этом сообщает РИА Новости на основании судебных документов.
ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика», Минобороны и еще пять компаний требуют от 12 ответчиков компенсации материального и психологического ущерба. Отмечается, что эти лица и организации считаются гражданскими истцами по уголовному делу. Заявленные суммы не уточняются.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В этот день на мосту взорвался грузовик и загорелись семь топливных баков железнодорожного вагона.

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#минобороны рф
#компенсация
#терроризм
#крымский мост
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В Государственной Думе высказались о задержании Дурова во Франции
Депутат Государственной Думы Гусев: США руками Франции взяли Дурова в заложники
26 августа 2024, 04:25

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев считает, что США приказали Франции задержать основателя Telegram Павла Дурова, сообщает РИА Новости. По его мнению, Вашингтон хочет получить «информационный контроль» над мессенджером.
«Американцы руками французов взяли в заложники Дурова для того, чтобы взять под контроль Telegram не с точки зрения бизнеса, а с информационной точки зрения. Иметь возможность контролировать и управлять тем содержанием, тем контентом, который есть в Telegram», – подчеркнул парламентарий.

Назвав арест Дурова прецедентом, депутат предположил, что завтра США начнут «без причин арестовывать кого захотят», и добавил, что Россия должна встать на защиту Дурова.

Ранее администрация мессенджера Telegram выступила с заявлением по поводу задержания Дурова, выразив надежду на скорейшее разрешение ситуации.

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#россия
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#депутат
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Экс-премьер допустил переговоры между РФ и США по Украине
26 августа 2024, 03:32

Фото: istockphoto/Diy1

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Москва и Вашингтон проведут переговоры по Украине. Заявления бывшего премьер-министра Степашина цитирует ТАСС.
«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу. Поэтому — только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику», – допустил он.

Когда выборы в США закончатся, очевидно, что переговоры должны состояться. На данный момент в Европе нет переговорщика. Поэтому внешняя денежная и военная политика фактически решается только Госдепартаментом США, добавил он.

Степашин считает, что США были бы заинтересованы в переговорах, потому что они не заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине.

Ранее стало известно, что секретные переговоры между Россией и Украиной были приостановлены. Делегации должны были встретиться в Дохе в конце августа, но их отменили из-за нападения Киева на Курскую область.

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#курская область
#сша
#украина
#россия
#переговоры
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В МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России
Замглавы МИД Бигвава: РФ признала независимость Абхазии и защитила страну
26 августа 2024, 03:08

Фото: iStock/rarrarorro

Решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии обусловлено защитой народов этих республик, заявил заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава. Слова Бигвавы цитирует РИА Новости.
Бигвава отметил, что 16 лет назад Абхазия получила возможность заявить о себе как о государстве на мировой арене. После того как Россия признала Республику Абхазия, примеру Москвы последовали и другие страны-члены ООН. Сегодня Абхазия связана с этими государствами межгосударственными отношениями, отметил дипломат.

Ранее Россия призвала к делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией. С такими заявлениями выступила представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, Москва готова оказать всестороннее содействие развитию диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, установлению мира в регионе и решению накопившихся проблем.

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#грузия
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#защита
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Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа столкновний между Израилем и «Хезболлой»
Гутерриш призвал Израиль и «Хезболлу» к снижению напряженности конфликта
26 августа 2024, 02:40

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что глава всемирной организации выразил ростом числа столкновений между Израилем и ливанской «Хезболлой» и призвал стороны конфликта к деэскалации, информирует ТАСС.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен значительным ростом числа перестрелок через "Голубую линию". Эти действия подвергают риску как ливанское, так и израильское население, а также угрожают региональной безопасности и стабильности», – заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш выразил надежду на деэскалацию конфликта между двумя сторонами.

Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что его организация готова использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля.

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#израиль
#конфликт
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