Названа главная причина покупок Венгрией российской нефти

05 сентября 2025, 17:25

Сийярто: ЕС лишил Будапешт альтернатив, поэтому Венгрия покупает нефть у России

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна покупает российскую нефть открыто и честно, в то время как другие европейские государства делают это скрытно и через обходные пути. Эти слова приводит РИА Новости.