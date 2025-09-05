Названа главная причина покупок Венгрией российской нефти
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна покупает российскую нефть открыто и честно, в то время как другие европейские государства делают это скрытно и через обходные пути. Эти слова приводит РИА Новости.
По его словам, реальных альтернативных маршрутов для поставок венгерской стороне лишили Хорватия и Европейский союз (ЕС). Критиков, упрекающих Венгрию в закупках российских энергоресурсов, Сийярто назвал лицемерами, которые сами не отказываются от дешёвой нефти из РФ.
Он напомнил, что Брюссель ранее отклонил просьбу увеличить пропускную способность газопроводов в Юго‑Восточной Европе, а Хорватия не только не расширила пропускную способность альтернативного нефтепровода в Венгрию, но и подняла транзитный тариф в пять раз. В итоге, по его мнению, у Будапешта просто не осталось вариантов, и страна продолжает импортировать российскую нефть.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Европа должна прекратить закупки нефти российского происхождения и что ЕС следует надавить на Китай за его поддержку России.
