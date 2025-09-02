Путин дал Фицо один совет по Украине во время встречи в Китае
По информации РИА Новости, во время встречи в Пекине 2 сентября президент России Владимир Путин посоветовал премьер-министру Словакии Роберту Фицо перекрыть поставки газа на Украину, чтобы преподать урок Киеву.
Путин, как передаёт агентство, отметил, что Украина получает значительную часть энергоресурсов через соседние страны Восточной Европы и что Словакия могла бы этим воспользоваться, «показав, что есть пределы».
Совет последовал на фоне серии ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба»: в августе, по данным источников, по крайней мере три атаки приводили к приостановкам поставок нефти в Венгрию и Словакию, одна из них произошла в ночь на 22 августа.
Ранее сообщалось, что Фицо хочет передать Зеленскому послания после встречи с Путиным.
Читайте также: