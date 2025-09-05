Семь европейских стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС

05 сентября 2025, 04:44

Фото: сайт ЕС

Семь европейских стран присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза, введенным 15 июля против пяти физических лиц. Решение поддержали Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина.