Семь европейских стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС
Семь европейских стран присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза, введенным 15 июля против пяти физических лиц. Решение поддержали Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина.
Согласно информации на сайте Европейского совета, перечисленные страны обеспечивают соответствие своей национальной политики санкционному решению ЕС. Европейский союз приветствует это обязательство и принимает его к сведению.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что эти государства присоединились к личным санкциям, введенным ЕС против российских и молдавских физических и юридических лиц. В санкционный список также вошли швейцарская журналистка Натали Ямб и австралийский блогер Симеон Бойков, обвиненные в манипуляции информацией.
Данное решение происходит на фоне подготовки нового, 19-го пакета антироссийских санкций, который был анонсирован главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 17 августа. Как подтвердила фон дер Ляйен, ЕС намерен продолжать давить на военную экономику России.
Предыдущий, 18-й пакет санкций ЕС был принят 18 июля и включал ограничения против газопроводов «Северный поток», 105 танкеров теневого флота и нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Тогда же был снижен потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель и введен запрет на импорт нефтепродуктов из российской сырой нефти.
