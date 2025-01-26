Гальперин: Израиль представят на параде Победы 9 мая в Москве

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Израиль представят на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла еврейского государства в РФ Симону Гальперин. Она подчеркнула, что израильская сторона сохранит память о великом подвиге, который совершил русский народ в годы Великой Отечественной войны.
«Безусловно. Я обещаю уже заранее, я буду участвовать и в этом году», — ответила дипломат на соответствующий вопрос.Гальперин назвала 2025 год особым, ведь со дня великой Победы будет 80 лет.
«Мы будем проводить значительное мероприятие в честь 27 января, Международного дня памяти жертв Холокоста. Мы будем проводить мероприятие совместно с посольством Германии в Москве, очень особое мероприятие», — добавила Гальперин.Перед этим председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем освобождения региона от фашистов. Чиновник отметил, что 22 января — особая историческая дата для Московской области.
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