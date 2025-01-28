Посол в Москве Гальперин: россияне стали возвращаться из Израиля в РФ

По словам посла Израиля в Москве Симоны Гальперин, уехавшие из страны россияне в последнее время стали возвращаться в РФ. Этим она поделилась с ТАСС.
«Да, такое есть, — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — То есть люди оформляют гражданство, некоторые приезжают в Израиль на какое-то время. Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь», — заявила Гальперин.
Также дипломат отметила, что многие продолжают жить между двумя странами. Так как Израиль позволять иметь своим гражданам несколько гражданств, такой образ жизни не является проблематичным.
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