Названа причина, по которой Украина не стала нападать на Приднестровье

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что украинские власти не стали атаковать Приднестровье, так как юридически регион является частью молдавского государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Додон поделился, что неоднократно разговаривал с главой Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским и объяснял ему, что нахождение в составе Молдавии — это единственная гарантия безопасности для региона. Политик отметил, что ВСУ абсолютно точно совершили бы нападение на ПМР после начала спецоперации на Украине.
Додон добавил, что в нынешней ситуации ВСУ необходимо получить согласие Кишинева на подобные действия.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Додон добавил, что в нынешней ситуации ВСУ необходимо получить согласие Кишинева на подобные действия.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова