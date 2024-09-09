Названа причина увольнения временного поверенного в делах Украины в Грузии

Фото: iStock/alzay
Новый глава МИД Украины Андрей Сибига снял с поста временного поверенного в делах Украины в Грузии из-за покупки стиральных машин. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках брифинга.
«По нашей информации, это (увольнение дипломата – ред.) не является политическим актом. Конкретный представитель, если я не ошибаюсь, у него есть дипломатический статус, закупил бытовые вещи и это посчитали неадекватным на фоне войны», — сказал Кобахидзе.
По его словам, причиной увольнения украинского дипломата стала покупка стиральных машин.
Напомним, ранее Сибига сообщил, что собирается снять с поста временного поверенного в делах страны в Грузии из-за непонимания им реалий нынешней дипломатии Киева.
Читайте также:
Рада утвердила отставку главы МИД Украины Кулебы
Стало известно, кого поставят во главе МИД Украины вместо Кулебы
«Важная осень для Украины»: Зеленский раскрыл причину массовых увольнений министров
Элина Позднякова