«Важная осень для Украины»: Зеленский раскрыл причину массовых увольнений министров

Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении объяснил, что массовые увольнения министров в правительстве Украины связаны с важной для страны осенью.
По словам Зеленского, «осень будет крайне важной для Украины». Из-за этого необходимо усилить некоторые направления в работе правительства. Он также добавил, что изменения ожидаются и в в офисе президента.
Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В своих социальных сетях он опубликовал скриншот этого заявления.
Прежде сообщалось, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут отстранить от должности. В качестве возможного кандидата на его место рассматривается текущий заместитель главы МИД Андрей Сибига.
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Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В своих социальных сетях он опубликовал скриншот этого заявления.
Прежде сообщалось, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут отстранить от должности. В качестве возможного кандидата на его место рассматривается текущий заместитель главы МИД Андрей Сибига.
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Элина Позднякова