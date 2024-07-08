В МИД Нидерландов разочарованы реакцией посла РФ на отправку Украине F-16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Реакция посла РФ в Гааге на решение нидерландских властей о выдаче разрешения на экспорт истребителей F-16 на Украину разочаровывает. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.
Уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине.
Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта.
Сообщается, что глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал реакцию российского посольства «разочаровывающим ответом» России. По его словам, Москва не готова искать решение конфликта.
Ранее издание Politico сообщило сроки поставок F-16 Украине. Журналисты указали, что киевскому режиму истребители поставят текущим летом. В частности, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания хотят дать Киеву 60 единиц техники.
Истребитель F-16 — американский многоцелевой лёгкий истребитель, способный нести как высокоточные ракеты, так и бомбы. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО.
Читайте также:
Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины
Орбан прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
На Западе признали свое поражение
Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта.
Сообщается, что глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал реакцию российского посольства «разочаровывающим ответом» России. По его словам, Москва не готова искать решение конфликта.
Ранее издание Politico сообщило сроки поставок F-16 Украине. Журналисты указали, что киевскому режиму истребители поставят текущим летом. В частности, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания хотят дать Киеву 60 единиц техники.
Истребитель F-16 — американский многоцелевой лёгкий истребитель, способный нести как высокоточные ракеты, так и бомбы. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО.
Читайте также:
Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины
Орбан прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
На Западе признали свое поражение
Дарья Осипова