В МИД Нидерландов разочарованы реакцией посла РФ на отправку Украине F-16

Берлин мог бы стать местом проведения мирной конференции по Украине, на которой бы присутствовали все стороны, участвующие в данном конфликте. Об этом заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью телеканалу ARD.