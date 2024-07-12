Запад может разрешить Украине использовать F-16 на территории России

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Представители стран, передавшие Украине истребители F-16, ведут переговоры о возможном применении боевых самолетов на территории России. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, приводит его слова издание Telegraph.
«Сейчас обсуждаются возможности использования боеприпасов в РФ», — заявил он.Авторы статьи также напомнили, что прежде премьер-министр Нидерландов сообщил о том, что страна не намерена накладывать какие-либо ограничения при передаче вооружения главе Украины Владимиру Зеленскому.
О том, что истребители уже поставляются на Украину ранее сообщил генеральный секретарь США Энтони Блинкен. Кроме Нидерландов ВСУ снабжает истребителями F-16 Дания.
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Анастасия Хохлова