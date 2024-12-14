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Назван возможный кандидат в президенты Сирии

Al Araby: оппозиционер Ахмед аш-Шараа может стать новым президентом Сирии
Фото: istockphoto/Derek Brumby

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Главный сирийский оппозиционер Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) готов возглавить страну, если его попросит об этом народ Сирии. Ахмеда аш-Шараа цитирует Al Araby.
«Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской [Арабской] Республики, если об этом попросят граждане или окружающие меня люди», — сказал он.
Перед этим глава вооруженных формирований говорил о том, что Минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки на территории государства.



В Сирии произошел госпереворот, приведший к переделу власти. В частности, Турция готова забрать себе пять сирийских городов, которые принадлежали ей во времена Первой Мировой войны.

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«Полчаса пешком»: Симоньян о риске потери Абхазии в качестве союзника
Симоньян сравнила риск потери Абхазии в качестве союзника с самоубийством
14 декабря 2024, 22:14

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Российская сторона не должна потерять Абхазию в качестве союзника, поскольку такой риск сравним с самоубийством, заявила в эфире телепередачи «Право знать» на ТВЦ главред RT Маргарита Симоньян.
«Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших... это, извините, самоубийство. (…) до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел — через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», — сказала журналистка.
Абхазский лидер Аслан Бжания подал в отставку на фоне оппозиционных протестов в ноябре. Протестующие взяли под контроль комплекс зданий кабмина республики. Поводом стало инвестиционное соглашение с РФ, предполагающее постройку апартаментов в Абхазии. Бжания покинул пост в качестве компромисса.

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#маргарита симоньян
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Вооруженные группировки распустят в Сирии
14 декабря 2024, 20:54

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Сирийское Минобороны распустит все вооруженные группировки в стране, заявил журналистам Syria TV главный оппозиционер Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).
«Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», — прокомментировал он и добавил, что в республике «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

Перед этим Ахмед аш-Шараа заявлял, что у Российской Федерации имеется возможность наладить отношения с сирийскими гражданами.

В Сирии произошел госпереворот, в результате которого бывший президент республики Башар Асад сбежал в Россию, получив политическое убежище. Политика уже осудили некоторые из его коллег. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который имеет виды на некоторые города Сирии.

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#мир
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Футболист без образования: результаты выборов в Грузии, что известно об избранном президенте Михаиле Кавелашвили
14 декабря 2024, 20:16

Михаил Кавелашвили с членами парламента Грузии (Фото: скриншот репортажа 1tv.ru)

В Грузии прошли выборы президента. Победил единственный кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили — подробности в материале «Радио 1».

Кто стал президентом Грузии


Шестым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта». В 14:00 по московскому времени ЦИК Грузии сообщил, что единственный участвующий в выборах кандидат набрал необходимое количество голосов и избран президентом в первом туре выборов.

Кто такой Михаил Кавелашвили и как бывший футболист стал президентом Грузии


Михаил Гурамович Кавелашвили (Фото: РИА Новости/ Г. Ахаладзе)

Михаил Кавелашвили — бывший футболист. Свою спортивную карьеру Кавелашвили начал в тбилисском «Локомотиве», после чего перебрался в «Динамо». За пять лет будущий политик стал шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году он подписал контракт с владикавказским клубом «Спартак-Алания», с которым также добился успеха, став чемпионом России. С 1996 по 2004 играл за различные европейские клубы, в том числе «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». В 2006 году будущий президент Грузии завершил спортивную карьеру.

После ухода из большого спорта Кавелашвили обучался на тренера и получил лицензию категории С, а затем и В. Работал футбольным экспертом на телевидении и основал Федерацию профессиональных футболистов Грузии.

Михаил Гурамович Кавелашвили (Фото: РИА Новости/ Г. Ахаладзе)

В 2016 году Михаил Кавелашвили занял пост главы комитета по делам спорта и молодежи. Кроме того, в 2016 и 2020 годах Кавелашвили избирался в парламент Грузии от партии «Грузинская мечта».

В 2022 году Кавелашвили создал общественную организацию «Сила народа», которая начала выделяться на фоне имеющихся политических партий радикальными антизападными высказываниями. Совместно с партией «Грузинская мечта» Михаилом Кавелашвили был подготовлен законопроект о прозрачности иностранного влияния, что вызвало общественное недовольство и приостановку приема Грузии в ЕС.

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Как проходили выборы в Грузии


Здание парламента в Тбилиси (Фото: РИА Новости/ Стрингер)


В 2018 году в действующую конституцию Грузии были внесены изменения, превращающие страну в парламентскую республику. Согласно измененной конституции, президент Грузии утратил свою значимость и больше не избирается непосредственно народом. Нового главу государства выбирает избирательная коллегия, состоящая из депутатов парламента и представителей местных органов власти. 14 декабря коллегия из 300 человек путем отрытого голосования провела выборы президента страны. За кандидатуру Михаила Кавелашвили проголосовали 224 депутата.

Почему был выдвинут всего один кандидат


Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Президента Грузии избирает коллегия из 300 участников. По результатам парламентских выборов, состоявшихся в октябре этого года, в состав коллегии вошли 150 депутатов парламента, 21 представитель Верховного совета Аджарской автономной республики, 20 членов Верховного совета Абхазской автономной республики и 109 членов местных совещательных органов.

Членами коллегии от правящей партии «Грузинская мечта» оказались 211 человек из 300, что превышает минимально необходимое количество для избрания президента без участия оппозиции. В связи с чем другие оппозиционные партии не стали выдвигать своих кандидатов.

Оппозиция, во главе с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили, настаивает на фальсификации выборов в октябре 2024 года и называет парламент XI созыва и правительство нелегитимными.

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Что такое партия «Грузинская мечта»


Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили (Фото: РИА Новости/ Александр Имедашвили)

«Грузинская мечта» позиционирует себя как политическая сила, отстаивающая традиционные ценности Грузии. Партия основана 7 мая 2012 года грузинским предпринимателем Бидзиной Иванишвили. С момента основания партия неоднократно выигрывала парламентские выборы. В 2013 году, по результатам президентских выборов, кандидата от объединения Георгия Маргвелашвили избрали президентом Грузии. В 2018 году страну возглавила независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Стоит отметить, что настоящий президент Грузии пользовалась поддержкой партии «Грузинская мечта», поэтому партия осталась в правящем статусе.

Какой политики будет придерживаться Грузия после выбора нового президента


Акция протеста оппозиции в Тбилиси (Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский)


Партию «Грузинская мечта» неоднократно обвиняли в пророссийской политике. Под руководством «Грузинской мечты» в 2022 году Грузия отказалась вводить санкции против России и ограничила въезд в страну для российских оппозиционеров и журналистов. 53-летний Михаил Кавелашвили давно известен своими антизападными выпадами. Он неоднократно обвинял США в стремлении открыть в Грузии «второй фронт».

29 декабря должна состоятся церемония инаугурации шестого президента Грузии. На сегодняшний день Зурабишвили не спешит покидать пост президента, утверждая, что до проведения новых парламентских выборов и смены руководства страны единственным легитимным представителем власти может быть только она.

Повлияют ли выборы в Грузии на Россию


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзев (Фото: скриншот репортажа 1tv.ru)

О влиянии смены власти в Грузии на отношения с Россией пока говорить рано. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзев в интервью ИА Регнум заявил, что страна будет придерживаться прагматичного подхода в своей политике по отношению к России. Политик добавил, что есть «красные линии», которые Грузия не будет переходить.

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Лидер сирийской оппозиции заявил о шансе России наладить отношения
Лидер оппозиции Сирии: Россия может пересмотреть отношения с сирийцами
14 декабря 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Сирия дала российской стороне возможность пересмотра отношений с сирийцами, заявил оппозиционер «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) журналистам Syria TV.
«Мы попытались не провоцировать русских и дали им возможность пересмотреть отношения с нами», — сказал он.
Перед этим сообщалось, что военкоров, освещавших происходящее в Сирии на стороне павшего режима, накажут. Об этом заявляли в сирийском Минцифры.

В Сирии произошел захват власти. Бывший президент Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в России. Недавно директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ответил на вопрос об охране сирийского политика.

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#мир
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Нарышкин ответил на вопрос об охране Асада
Директор СВР Нарышкин заявил, что не знает, обеспечили ли Асаду госохрану
14 декабря 2024, 19:41

Фото: Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Главный российский разведчик Сергей Нарышкин не в курсе, обеспечили ли бывшему президенту Сирии Башару Асаду госохрану.
«Это не ко мне вопрос, не знаю», — сказал Нарышкин журналистам на вопрос об охране Асада и надежная ли у него сейчас защита.
Конфликт в Сирии длится с 2011 года. В ноябре текущего года террористы атаковали Алеппо и Идлиб. Асад в свою очередь отмечал, что Сирии помогут союзнические силы и приказал своей армии защищать российские военные базы.

Кроме того, за поддержку Сирии выступили представители шиитской группировки «Хезболлах». Тем не менее, режим Асада пал, а на его место пришло временное правительство.

Перед этим сообщалось, чем пригрозили военкорам, связанным с Асадом.

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#мир
#сирия
#россия
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#война
#конфликт
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Зурабишвили высказалась о президентских выборах в Грузии
Саломе Зурабишвили: на президентских выборах в Грузии никто никого не выбирал
14 декабря 2024, 17:58

Фото: istockphoto/klenger

На выборах грузинского президента никто и никого не выбирал, заявила действующая глава республики Саломе Зурабишвили, чей срок истекает 29 декабря.
«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — сказала она на митинге в Тбилиси.
Зурабишвили также поблагодарила отказавшихся признать легитимность состоявшихся выборов.

Перед этим сообщалось, что премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил новоизбранного президента Михаила Кавелашвили с победой в голосовании. Кандидат выдвигался от «Грузинской мечты» и получил 224 голоса при 300 возможных.

Кобахидзе вновь заявил о том, что Зурабишвили придется покинуть президентское кресло, несмотря на ее состояние.

Выборы президента Грузии прошли 14 декабря.

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#мир
#грузия
#выборы
#новости
#президент
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В Сирии пригрозили военкорам
Сирийская оппозиция пообещала наказать работавших на режим Асада военкоров
14 декабря 2024, 17:23

Фото: istockphoto/mrjo2405

Военкоры, освещавшие события на стороне власти бывшего сирийского президента Башара Асада, будут наказаны «в рамках правосудия переходного периода». Такое заявление сделали в Минцифры республики.
«Мы подтверждаем, что все военные журналисты, которые были частью информационной войны свергнутого режима Асада и способствовали напрямую или косвенно пропаганде его преступлений против сирийского народа, понесут справедливое наказание в рамках правосудия переходного периода», — гласит публикация.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2024 году в стране поменялась власть после бегства Башара Асада в Россию.

Перед этим сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается вернуть в состав своей страны пять сирийских городов, потерянных во времена Первой Мировой войны. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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#сирия
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#новости
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В Грузии оценили избрание нового президента
Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста
14 декабря 2024, 16:33

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Новоизбранного президента Грузии Михаила Кавелашвили поздравил с победой республиканский премьер Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что действующему лидеру Саломе Зурабишвили придется уйти с поста.
«Я понимаю ее состояние, но Зурабишвили придется покинуть свой пост…, могу лишь выразить ей сочувствие», — сказал Кобахидзе в рамках брифинга.
Кобахидзе считает, что новый президент посодействует утверждению независимости республики. Кроме того, резюмировал премьер, «у Грузии на протяжении 20 лет не было патриота и психически и психологически уравновешенного президента».

Президентские выборы состоялись в Грузии 14 декабря. Михаил Кавелашвили набрал 224 голоса из 300. Он сменит Саломе Зурабишвили, чей президентский срок закончится 29 декабря. Действующая глава государства отметила, что не собирается уходить.

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#грузия
#выборы
#новости
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Призыв «своих не бросаем» близок каждому россиянину, заявил Путин
Путин заявил, что призыв «своих не бросаем» близок и понятен каждому россиянину
14 декабря 2024, 15:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Призыв «своих не бросаем» близок каждому россиянину. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».
По мнению главы Российской Федерации, великая ценность заключается в том, что россияне чувствуют свою сплоченность. Путин подчеркнул, что граждане РФ во время испытаний проявляют подлинное братство.

На сегодняшний день слово «мы» наполняется особым объединяющим смыслом, заключил российский лидер.

Напомним, в субботу, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда будут приняты изменения в народную программу и устав партии, а также произойдет ротация высшего и генерального советов ЕР.

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