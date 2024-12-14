Назван возможный кандидат в президенты Сирии

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Главный сирийский оппозиционер Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) готов возглавить страну, если его попросит об этом народ Сирии. Ахмеда аш-Шараа цитирует Al Araby.
«Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской [Арабской] Республики, если об этом попросят граждане или окружающие меня люди», — сказал он.Перед этим глава вооруженных формирований говорил о том, что Минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки на территории государства.
В Сирии произошел госпереворот, приведший к переделу власти. В частности, Турция готова забрать себе пять сирийских городов, которые принадлежали ей во времена Первой Мировой войны.
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