Названа стоящая перед правительством США угроза

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Работа американского кабмина под угрозой из-за разногласий в Конгрессе по проекту бюджета на грядущий год, пишет The Washigton Post (WP), ссылаясь на источник.
«Конгрессмены не смогли прийти к заключительному соглашению по финансированию, и если они не согласуют новое законодательство, то правительство США может временно прекратить работу», — сказано в материале.Говоря конкретней, во время дискуссии спикер Майк Джонсон «попытался приплести» десять миллиардов долларов дополнительной поддержки хозяйственникам, а республиканцы из штатов с развитым фермерством стали требовать, чтобы в законопроекте было отдельное положение на этот счет.
В свою очередь демократы выступили за то, чтобы предусмотреть в законопроекте дополнительные затраты на восстановление и очистку территории после обрушения моста в Балтиморе, которые оценили в дополнительные пару миллиардов.
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