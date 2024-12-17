Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)
Попытки вынести Дональду Трампу импичменты были связаны с Украиной, и он этого не забудет. Об этом заявил экс-глава МИД страны Вадим Пристайко, пишет РБК-Украина.
Пристайко подчеркнул, что в истории США подобного еще не было. По его словам, такой ситуации можно было избежать, если бы Киев вел себя осторожнее.
Однако при этом Пристайко отметил, что Киев стал жертвой внутриполитического скандала в Штатах.
Ранее Трамп заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был главой США вместо Джо Байдена. Накануне республиканский политик сообщил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине.
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Однако при этом Пристайко отметил, что Киев стал жертвой внутриполитического скандала в Штатах.
Ранее Трамп заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был главой США вместо Джо Байдена. Накануне республиканский политик сообщил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине.
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Екатерина Коршунова