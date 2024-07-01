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С 1 июля главой Совета Европейского союза становится Венгрия, об этом пишет ТАСС.
Будапешт будет возглавлять Совет в ближайшие полгода. Уточняется, что такое решение было принято, несмотря на многочисленные разногласия венгерского правительства с Европейским союзом.
Напомним, Венгрия выступает против передачи Украине замороженных российских активов, отправки западных военнослужащих в помощь ВСУ, увеличения военной помощи киевскому режиму, а также вступления Украины в ряды Североатлантического альянса.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о формировании нового политического альянса в Европарламенте.
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Напомним, Венгрия выступает против передачи Украине замороженных российских активов, отправки западных военнослужащих в помощь ВСУ, увеличения военной помощи киевскому режиму, а также вступления Украины в ряды Североатлантического альянса.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о формировании нового политического альянса в Европарламенте.
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Евгения Парфентьева