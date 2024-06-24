Фото: сайт Кремля
Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
По словам политика, данный конфликт должен обеспечить право Украины на вступление в Североатлантический альянс, что РФ категорически отвергает, а западные страны полностью поддерживают. При этом Орбан задался вопросом, действительно ли Европа хочет, «чтобы в Крыму был флаг НАТО».
Премьер Венгрии добавил, что нет никакой ясности касательно целей данного противостояния. Орбан заключил, что вместо этого гибель молодых граждан Украины продолжает финансироваться.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Премьер Венгрии добавил, что нет никакой ясности касательно целей данного противостояния. Орбан заключил, что вместо этого гибель молодых граждан Украины продолжает финансироваться.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова