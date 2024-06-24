Орбан раскрыл, какие два звонка могут остановить конфликт на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США должны выступить с инициативой о немедленном прекращении огня на Украине. По его словам, американский президент в лице Дональда Трампа – это якобы единственный человек во вселенной, который двумя звонками в Киев и Москву способен дать начало переговорам о завершении конфликта. Перемирие уже бы давно наступило, если бы Украина была одна, процитировали ТАСС заявление Орбана в интервью медиагруппе Funke.
Премьер Венгрии также пояснил, что его нисколько не волнуют интересы Украины или России, он хочет, чтобы война закончилась и установился режим прекращения огня. После этого нужно будет найти путь к миру, который будет приемлем для обеих сторон конфликта, а после – выстроить новую архитектуру европейской безопасности, позволяющую существовать в мире.
«Мы вообще точно не знаем, какой будет российская реакция, если руководство США скажет: прекратите, завтра утром мы прекращаем убийства и ведем переговоры. Мы не знаем, что случится, ведь мы этого никогда не пытались сделать», – отметил премьер-министр.
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