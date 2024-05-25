Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Вашингтон выступил заказчиком для совершения преступления украинскими неонацистами. Такое предположение сделал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Предположительно, речь о попытке повреждения со стороны ВСУ по указке Вашингтона объекта на Кубани, который предупреждает о ракетном нападении.
«Теперь Вашингтон выступил заказчиком преступления, наняв безответственного бандита, пытающегося повредить объект нашей системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — ключевой элемент системы боевого управления стратегическими ядерными силами», – написал Рогозин.Чиновник допустил, что информация может быть фейком от националистов Незалежной. Также Рогозин не исключил, что если удар действительно нанесли, то можно предполагать, что это украинская инициатива. Однако, если учесть вовлеченность Вашингтона в конфликт, то это, со слов Рогозина, маловероятно.
«Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства», – добавил сенатор.Россия в рамках спецоперации продолжает наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.
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