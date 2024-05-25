Вашингтон выступил заказчиком для совершения преступления украинскими неонацистами. Такое предположение сделал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Предположительно, речь о попытке повреждения со стороны ВСУ по указке Вашингтона объекта на Кубани, который предупреждает о ракетном нападении.