Названа страна, которую представят на параде Победы в Москве

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Израиль всегда будет отмечать 9 мая, страну представят на параде Победы в Москве, заявил ТАСС и.о. израильского посла в столице Александр Бен Цви.
«Да. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы», — сказал собеседник.Дипломат добавил, что Израиль является единственной не входящей в СНГ страной, где проводится «Бессмертный полк». По информации Бен Цви, израильский посол Симона Гальперин тоже будет присутствовать в Москве 9 мая.
«Памятники воинам и героям стоят в Нетании, в Иерусалиме. Мы очень хорошо об этом помним», — заключил Александр Бен Цви, говоря о том, что ветераны войны, живущие в Израиле, тоже выходят на парад.
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