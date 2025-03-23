Осужденная за слова о жене Макрона Наташа Рей подала иск в ЕСПЧ

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Осужденная по статье о клевете в отношении жены президента Франции Эммануэля Макрона журналистка Наташа Рей пожаловалась в ЕСПЧ. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на защитника Рей Франсуа Данглеан.
«Журналистка Наташа Рей подала жалобу в ЕСПЧ по делу о Брижит Макрон», — сказал собеседник.Адвокат подчеркнул, что детали о жалобе он опубликует в своем аккаунте в соцсетях вечером. В свое время Рей заявила, что Брижит Макрон на самом деле является мужчиной, а не женщиной. В начале февраля Рей сообщала, что ее расследованию и публикации препятствуют. По словам журналистки, ее задержала полиция через несколько недель после того, как она поговорила с приближенной к чете Макрон женщиной.
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