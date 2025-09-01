«Первое подтверждение»: Эксперт высказался о сделке Путина и Трампа по Украине
Эксперт Кошкович: РФ подтвердила, что на Аляске согласовали сделку по Украине
Впервые с российской стороны прозвучало фактическое подтверждение того, что на встрече президентов России и США в Аляске была согласована сделка по урегулированию конфликта на Украине.
Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович.
«Фактически это первое подтверждение с российской стороны того, что сделка [по Украине] была сформулирована, если не заключена, на Аляске», — поделился он.
Ранее Владимир Путин выразил надежду, что достигнутые на встрече с Трампом договоренности проложат путь к миру в Украине. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков добавил, что главы государств договорились продолжать контакты, которые российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.