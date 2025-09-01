«Первое подтверждение»: Эксперт высказался о сделке Путина и Трампа по Украине

01 сентября 2025, 20:29

Эксперт Кошкович: РФ подтвердила, что на Аляске согласовали сделку по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Впервые с российской стороны прозвучало фактическое подтверждение того, что на встрече президентов России и США в Аляске была согласована сделка по урегулированию конфликта на Украине.





Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович.





«Фактически это первое подтверждение с российской стороны того, что сделка [по Украине] была сформулирована, если не заключена, на Аляске», — поделился он.