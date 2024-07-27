В Индии объявили о визите премьера на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в конце августа, передает телеканал Wion со ссылкой на источники.
Планируется, что премьер-министр Моди посетит Киев. Ожидается, что визит, который находится на стадии согласования, состоится в третью неделю августа.
«Скорее всего, 23 августа», – отметили несколько источников в дипломатических кругах Дели.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит Моди в Москву и назвал его «сокрушительным ударом по мирным усилиям». В связи с этим посол Украины выразил свое недовольство Министерству иностранных дел Индии.
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Александр Климов