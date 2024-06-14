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Названа цель Швейцарии в конференции по Украине

Келин: Швейцария на саммите хочет реанимировать легитимность Зеленского
14 июня 2024, 19:49
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Одна из целей конференции по Украине в Швейцарии — оказание помощи в реанимировании легитимности Владимира Зеленского.
Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин, сообщает информационное агентство РИА Новости.

По его словам, одна из целей конференции — помочь реанимировать легитимность Владимира Зеленского.



Конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине.

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#швейцария
#украина
#россия
Путин встретился с участниками программы «Время героев» в Подмосковье
14 июня 2024, 19:48

Фото: Сайт Кремля

Встречу с участниками спецоперации, которые также участвуют в кадровой программе «Время героев» проводит президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Мероприятие проходит в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.
Программа «Время героев» направлена на подготовку квалифицированных управленцев из числа участников спецоперации на Украине для их выдвижения впоследствии на должности руководителей в системе государственного управления.

Первый набор начал обучаться 27 мая, образование сейчас получают 83 человека. Его длительность составит два года, после чего обучающиеся получат магистерские дипломы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кроме того, программа «Время героев» позволит пройти профессиональную переподготовку в очно-заочной форме и повысить квалификацию в заочной.

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#россия
#владимир путин
#подмосковье
#новости
#спецоперация
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Песков: Предложение Путина по Украине не ультиматум, а мирная инициатива
14 июня 2024, 19:13

Фото: сайт Кремля

Предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине несёт мирный и конструктивный характер. Оно комплексное, очень продуманное и глубокое.
Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал слова российского лидера ультиматумом.

«Это неверное понимание. Это именно мирная инициатива», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что со времени последних переговоров России и Украины в 2022 году в Стамбуле ситуация изменилась как де-юре, так и де-факто. Следует учитывать геополитическую ситуацию после того, как в состав России в соответствие с международным правом и в результате референдумов вошли четыре новых региона.

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#мнение
#дмитрий песков
#заявление
#владимир путин
#владимир зеленский
#переговоры
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Страны G7 осудили атаки хуситов на суда в Красном море и Аденском заливе
14 июня 2024, 19:05

Фото: РИА Новости/Осама аль-Сабахи

Атаки хуситов на корабли на Ближнем Востоке осудили страны «Большой семерки». Об этом говорится в заявлении саммита G7 в Италии.
«Мы осуждаем продолжающиеся атаки хуситов на международные и коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе», — говорится в заявлении.

«Группа семи» также призвала хуситов к соблюдению норм международного права. Страны-участницы блока охарактеризовали нападения со стороны движения Йемена как дестабилизирующие ситуацию в регионе и незаконные.

Хуситами контролируется большая часть побережья Йемена в Красном море. Ранее они заявляли о том, что поддерживают Палестину и намерены бить любые корабли, которые связаны с Израилем.

Представители движения хуситов призвали другие государства отозвать с них экипажи, а также не приближаться к ним в водном пространстве. Вместе с тем они не препятствуют свободному судоходству в регионе. На фоне текущих событий ряд компаний приостановил перевозки через Красное море.

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#мир
#израиль
#хуситы
#йемен
#новости
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Слуцкий призывает Запад прислушиваться к предложениям Путина по Украине
Слуцкий: если Запад не хочет третьей мировой, надо прислушаться к Путину
14 июня 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Если Западе не хочет третьей мировой войны, ему следует прислушаться к предложениям президента России Владимира Путина по Украине.
Такое мнение высказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Как написал политик в своем Telegram-канале, Россия выдвигает реальную «формулу мира» для обеспечения глобальной безопасности и выхода из общего кризиса.

Он подчеркнул, что миф о том, что Россия не готова к переговорам полностью развеян. Более того, совершенно понятны их условия. Путь для них открыт, добавил Слуцкий.

По словам депутата, тем, кто решил потратить свое время на участие в конференции в Швейцарии, будет о чем всерьез поговорить.

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#россия
#европа
#госдума
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Белоусову показали работу Су-34 по позициям Украины в реальном времени
Белоусов посетил штаб ВКС, ему показали работу Су-34 в реальном времени
14 июня 2024, 18:39

Фото: iStock/Marina Denisenko

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал штаб Военно-космических сил.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства. Во время пребывания в штабе министра сопровождал начальник ВКС Виктор Афзалов.

Белоусову показали проведение спецоперации в режиме реального времени, в частности, как по украинским позициям работают фронтовые бомбардировщики Су-34.

В пятницу российское военное ведомство отчиталось о потерях ВСУ. За период с 8 по 14 июня, ВСУ потеряли на всех направлениях до 12 240 человек.

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#россия
#самолет
#минобороны рф
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В Московской области назначили первые муниципальные выборы
14 июня 2024, 18:25

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Жители городских округов Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Подольск и Пушкино первыми узнали о назначении выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В Московской области осенью будут выбирать местных депутатов. Всего выборные кампании пройдут в 28 муниципальных образованиях. О назначении выборов в другие муниципалитеты станет известно не позднее 21 июня», – говорится в сообщении.
Единый день голосования в Подмосковье, как и по всей России, состоится во второе воскресенье сентября. Избирательные кампании всех уровней пройдут 8 сентября в 83 регионах страны. На участки смогут прийти более 2,5 млн избирателей региона.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

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#мособлизбирком
#выборы
#муниципалитеты
#подмосковье
#московская область
#голосование
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В НАТО поддержали идею ограничить перемещение дипломатов из РФ
Генсек НАТО поддержал предложение ограничить перемещение российских дипломатов
14 июня 2024, 18:09

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО согласовали ограничения против РФ. Об этом пишет ТАСС.
«Сегодня министры согласовали ряд мер, которые будут применяться индивидуально и коллективно. Это усиление обмена между разведслужбами, усиление защиты критической инфраструктуры и введение ограничений в отношении российской разведки», — сказал Генсек НАТО.

Помимо этого, он поддержал предложение об ограничении перемещений дипломатов РФ в ЕС. Столтенберг считает, что РФ «активизировала кампанию по проведению вредоносных действий против стран союзников по НАТО». Поэтому ограничительные меры необходимы.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что условие Путина для мира на Украине станет достижением целей России. Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ. На ней российский лидер заявил, что Украина для начала переговоров с РФ должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#украина
#нато
#днр
#лнр
#рф
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Глава МИД Великобритании Кэмерон предложил охотиться за танкерами с нефтью из РФ
14 июня 2024, 17:55

Фото:istockphoto/Dikuch

Танкеры с российской нефтью предлагает задерживать глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
«Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. Каждый раз, если эти танкеры приближаются к итальянскому порту, я хочу, чтобы можно было их задерживать», – сказал Кэмерон.

Ранее сообщалось, что страны G7 хотят помешать реализации проектов российской энергетики. В минувший четверг, 13 июня, они заключили политическое соглашение о применении заблокированных российских финансовых активов в пользу украинской стороны. Речь идет о том, чтобы выделить кредит в 50 миллиардов долларов, который будут гасить доходами от активов России.

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#мир
#великобритания
#россия
#нефть
#санкции
#новости
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Политолог Дробницкий раскрыл, когда соглашение Байдена и Зеленского отменится
Политолог Дробницкий: В случае избрания Трампа соглашение отменится
14 июня 2024, 17:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий предположил, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США двустороннее соглашение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским будет отменено.
«Двустороннее соглашение Байдена и Зеленского вряд ли будет в фокусе палаты представителей ещё до выборов, а уж с появлением Трампа, я думаю, приоритеты будут совсем другие. По украинскому вопросу Трамп говорил, что, во-первых, этим должна заниматься Европа, во-вторых, нужен мир без предварительных условий», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Дробницкий.

Ранее сообщалось, что соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом предусматривает, что США будут консультировать Украину на высоком уровне в течение суток, если на Украину нападут в будущем.

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#сша
#соглашение
#трамп
#украина
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