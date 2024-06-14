Названа цель Швейцарии в конференции по Украине

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Одна из целей конференции по Украине в Швейцарии — оказание помощи в реанимировании легитимности Владимира Зеленского.
Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин, сообщает информационное агентство РИА Новости.
По его словам, одна из целей конференции — помочь реанимировать легитимность Владимира Зеленского.
Конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине.
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По его словам, одна из целей конференции — помочь реанимировать легитимность Владимира Зеленского.
Конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине.
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Алёна Самарева