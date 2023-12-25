Названа вероятная причина взрыва в доме в Сириусе

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Взрыв в жилом доме на федеральной территории Сириуса в Сочи, по предварительной версии, возник из-за утечки бытового газа, сообщили в пресс-службе администрации.
Это предположение подтверждается тем, что все 114 квартир оборудованы индивидуальными газовыми котлами. Однако точная причина взрыва пока остается неопределенной.
Из-за произошедшего чрезвычайного случая были эвакуированы жильцы 13 квартир. Шесть человек временно разместили в отеле «Гамма Сириус».
Сейчас жителям позволяют зайти в свои квартиры только при сопровождении правоохранительных сотрудников, чтобы забрать личные вещи и документы. Полиция и сотрудники Росгвардии охраняют территорию.
Взрыв в Сириусе произошел ночью 25 декабря. В результате инцидента разрушились балкон и остекление нескольких квартир. Пострадали два человека. На месте происшествия работали 60 спасателей и 19 единиц техники.
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Из-за произошедшего чрезвычайного случая были эвакуированы жильцы 13 квартир. Шесть человек временно разместили в отеле «Гамма Сириус».
Взрыв в Сириусе произошел ночью 25 декабря. В результате инцидента разрушились балкон и остекление нескольких квартир. Пострадали два человека. На месте происшествия работали 60 спасателей и 19 единиц техники.
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Артем Кузьмин