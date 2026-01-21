Трамп может остановить помощь для Украины если ЕС прибегнет к «торговой базуки»

21 января 2026, 11:23

Президент США Дональд Трамп может жёстко ответить Евросоюзу в случае применения им так называемой «торговой базуки» против новых американских пошлин, вплоть до полной остановки помощи Украине. Такое мнение высказал профессор Университета Джонса Хопкинса Генри Фаррелл в статье для The New York Times.