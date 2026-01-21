Трамп может остановить помощь для Украины если ЕС прибегнет к «торговой базуки»
Президент США Дональд Трамп может жёстко ответить Евросоюзу в случае применения им так называемой «торговой базуки» против новых американских пошлин, вплоть до полной остановки помощи Украине. Такое мнение высказал профессор Университета Джонса Хопкинса Генри Фаррелл в статье для The New York Times.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС располагает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на действия США, включая «инструмент против принуждения», неофициально называемый «торговой базукой». В ответ Трамп в интервью телеканалу NewsNation подчеркнул, что любые меры Европы против США «вернутся к ней рикошетом».
По мнению Фаррелла, использование Евросоюзом этого механизма несёт серьёзные риски. Он считает, что Трамп может отреагировать «армагеддоном», немедленно аннулировав всю американскую помощь Украине, что стало бы катастрофой прежде всего для Европы.
В то же время автор статьи отмечает, что такой сценарий ударил бы и по самим США. Из-за этого возможен резкий обвал рынков и серьёзное ухудшение трансатлантических отношений, что негативно сказалось бы и на позиции самого Трампа.
