Трамп и Макрон обсуждают саммит G7 с участием России в Париже
Президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social сообщением от французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом пишет ТАСС.
Он предложил провести саммит «Большой семерки» (G7) в Париже. Встреча может состояться 22 января, сразу после Всемирного экономического форума в Давосе. Макрон пригласил россиян на съезд, а также предложил включить украинцев, датчан и сирийцев в качестве наблюдателей. Помимо этого, лидер Франции назвал Трампа другом и предложил поужинать вместе перед его возвращением в США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его вклад в Североатлантический альянс имеет решающее значение. Он подчеркнул, что без его усилий НАТО не смогло бы существовать в нынешнем виде.
До этого американский лидер на фоне массовых протестов в Иране высказался о необходимости смены политического курса и руководства в стране.
Читайте также: