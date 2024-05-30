Названа возможная причина отстранения чиновников на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский мог отстранить от власти в стране целый ряд чиновников из-за их предрасположенности к Вашингтону. Возможно, он больше теперь рассчитывает на поддержку Великобритании.
Такое мнение в разговоре с изданием «Лента.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлёв. Он также предположил, что киевский лидер уже не ожидает победы Джозефа Байдена на президентских выборах.
Впрочем, по мнению политолога, есть и другой вариант. Зеленский просто уже попрощался с Байденом и не верит в его победу на президентских выборах. В этом случае «близкие к Вашингтону» означает лишь близость к действующей власти в США. Не исключил Журавлёв и некий конфликт между Зеленским и американскими союзниками. Он напомнил, что Байден отказался участвовать в саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии, что вызвало достаточно негативную реакцию Киева.
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«Если Зеленский взялся убирать тех, кого поставили американцы, возможно, есть кто-то, кто пообещал его от них защитить. Может быть, британцы в каких-то пределах гарантировали ему безопасность», — предположил Журавлёв.
Впрочем, по мнению политолога, есть и другой вариант. Зеленский просто уже попрощался с Байденом и не верит в его победу на президентских выборах. В этом случае «близкие к Вашингтону» означает лишь близость к действующей власти в США. Не исключил Журавлёв и некий конфликт между Зеленским и американскими союзниками. Он напомнил, что Байден отказался участвовать в саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии, что вызвало достаточно негативную реакцию Киева.
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Александр Бойцов