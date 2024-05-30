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Названа возможная причина отстранения чиновников на Украине

Политолог Журавлёв считает возможным конфликт между Зеленским и США
30 мая 2024, 16:56
Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

Украинский президент Владимир Зеленский мог отстранить от власти в стране целый ряд чиновников из-за их предрасположенности к Вашингтону. Возможно, он больше теперь рассчитывает на поддержку Великобритании.
Такое мнение в разговоре с изданием «Лента.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлёв. Он также предположил, что киевский лидер уже не ожидает победы Джозефа Байдена на президентских выборах.

«Если Зеленский взялся убирать тех, кого поставили американцы, возможно, есть кто-то, кто пообещал его от них защитить. Может быть, британцы в каких-то пределах гарантировали ему безопасность», — предположил Журавлёв.



Впрочем, по мнению политолога, есть и другой вариант. Зеленский просто уже попрощался с Байденом и не верит в его победу на президентских выборах. В этом случае «близкие к Вашингтону» означает лишь близость к действующей власти в США. Не исключил Журавлёв и некий конфликт между Зеленским и американскими союзниками. Он напомнил, что Байден отказался участвовать в саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии, что вызвало достаточно негативную реакцию Киева.

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#байден
На Украине отказались от «экономического бронирования»
РБК-Украина: украинские власти отказались от «экономического бронирования»
30 мая 2024, 18:09

Фото: istockphoto/RL Photography

Украинские власти отказались от так называемого экономического бронирования, которое предполагает освобождение от воинской службы тех, кто имеет определенный уровень зарплаты и платит определенный налог. Об этом сообщило издание РБК-Украина, ссылаясь на источники в администрации бывшего президента Украины Владимира Зеленского.
Обсуждение идеи «экономического бронирования» началось в Незалежной еще весной, когда приняли закон о мобилизации. По информации журналистов, инициатива не понравилась Генштабу ВСУ из-за опасений, что освобождение граждан от службы из-за их высокого дохода, общество воспримет, как несправедливое и это приведет к падению морального духа в ВСУ.

Освободить предлагалось тех, кто получал от 35 тысяч гривен (около $850). Предполагалось, что деньги от «экономического бронирования» были бы направлены на различные нужды ВСУ.

Украинские власти хотели собрать таким образом 200 миллиардов гривен или пять миллиардов долларов. Однако вместо этого они хотят повысить налоги, а именно, военный сбор и налог на добавочную стоимость.

Ранее ряд изданий Украины сообщал о том, что скоро власти Самостийной объявят о налоговой реформе. Ее необходимость объяснялась также ожидаемым сокращением западной финансовой помощи.

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#украина
#экономика
#мобилизация
#армия
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Reuters: Макрон убедил Трюдо разрешить Airbus покупать российский титан
30 мая 2024, 17:55

Фото: сайт Кремля

Французская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus добилась разрешения закупать российский титан для производственных целей. Это стало возможным благодаря вмешательству президента Франции Эммануэля Макрона.
Французский лидер сумел убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо смягчить санкции в отношении Airbus в отношении титана из России, сообщает информационное агентство Reuters. Переговоры по этому поводу прошли в марте нынешнего года, сообщают источники агентства.

По их словам, свою просьбу Макрон высказал тогда в ходе телефонного разговора с Трюдо — через несколько недель после того, как Канада наперекор союзникам ввела соответствующие ограничения. В результате правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать российский титан на предприятиях, расположенных в стране, несмотря на введенные ранее санкции. По словам источников, Макрон приложил в этом направлении значительные усилия, включая дипломатическое и экономическое давление.

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#санкции
#правительство
#ограничения
#лидер
#макрон
#канада
#переговоры
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Эрдоган обвинил военное лобби в блокировке переговоров по Украине
Эрдоган: военное лобби заблокировало стамбульские соглашения между РФ и Украиной
30 мая 2024, 16:52

Фото: сайт Кремля

Военным лобби заблокированы и саботированы стамбульские инициативы турецкой стороны по урегулированию украинского конфликта. Об этом во время выступления в рамках финальной церемонии завершения военных учений EFES-2024 заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Война между Россией и Украиной, нашими соседями по Черному морю, продолжается уже третий год. К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы военными лобби», – сказал Эрдоган.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что достигнутые в Стамбуле договоренности по вопросам Украины должны быть в силе, это база.

В ноябре прошлого года член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия заявлял, что боевые действия в Незалежной могли закончиться весной 2022 года, но киевский режим не согласился на нейтралитет страны.

После переговоров с РФ в Стамбуле тогдашний британский премьер Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».

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#мир
#россия
#украина
#турция
#реджеп тайип эрдоган
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Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по РФ
30 мая 2024, 16:26

Фото: istockphoto/A-Basler

Дания разрешит Украине бить по России при помощи истребителей F-16 после их поставки киевскому режиму. Об этом журналистам перед встречей глав МИД стран Евросоюза сообщил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
«Да. Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора - это часть самообороны», – сказал он.

Дания и Нидерланды первые согласились предоставить Незалежной истребители F-16. В Белом доме подтвердили, что украинская сторона получит технику от третьих стран после того, как завершится подготовка ее летного состава.

По заявлению главы минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, Гаага рассчитывает направить киевскому режиму первые самолеты уже в этом году.

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#мир
#украина
#россия
#оружие
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Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату
Белоусов прибыл в Казахстан на встречу министров обороны стран ОДКБ
30 мая 2024, 16:13

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату для участия в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Министерство обороны России.
«В заседании примут участие министры обороны стран-членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ и начальник объединенного штаба ОДКБ. Во время мероприятия будет проведен обмен мнениями по вопросам вызовов и угроз военной безопасности в зоне ответственности Организации», — говорится в сообщении.
Кроме того, на полях заседания министр обороны РФ планирует провести несколько двусторонних встреч с главами военных ведомств стран ОДКБ, добавляет ведомство.

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#министр
#рф
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WP: Зеленский отстранил близких к американской администрации чиновников
30 мая 2024, 16:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент Украины Владимир Зеленский отстранил нескольких высокопоставленных чиновников Незалежной, наиболее близких к американской администрации. Об этом сообщили журналисты издания The Washington Post, ссылаясь на чиновников и дипломатов в Киеве.
«Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом. <...> Он отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону», – говорится в материале.

Также издание говорит о прямых нападках Зеленского на американского президента Джо Байдена. Так, украинский политик причислил хозяина Белого дома к остающимся в стороне от саммита по украинской «формуле мира» в Швейцарии.

При этом, согласно данным The Washington Post, официальные лица американской стороны настаивают на прочности основных аспектов отношений Вашингтона и Киева.

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.

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#мир
#украина
#сша
#владимир зеленский
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Захарова: Россия рассматривает Зеленского как «главаря киевского режима»
30 мая 2024, 15:27

Фото: сайт МИД РФ

Россия рассматривает бывшего президента Украины Владимира Зеленского как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая. Ранее отмечалось, что конституцией Украины предусмотрено продление полномочий парламента, но не президента. По словам президента России Владимира Путина, Украине надо бы провести выборы, но отменить для этого закон о военном положении.

Владимир Зеленский был президентом Незалежной с 2019 года. Одним из его обещаний было прекратить конфликт в Донбассе и наладить отношения с Россией. Однако свои обещания политик не выполнил, да и в целом был противоречив в своих заявлениях.

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#россия
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#мид рф
#мария захарова
#украина
#владимир зеленский
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Андрей Ургант о Заворотнюк: Она была знаковой фигурой в искусстве
30 мая 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева

Актёр театра и кино Андрей Ургант заявил о большой потере в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк.
Он добавил, что артистка была знаковой фигурой в искусстве.

«Мы с ней снимались вместе. Она играла девушку, в которую влюбился взрослый мужчина, сходил по ней с ума. Могу сказать только одно — она была знаковой фигурой в искусстве. В нее была влюблена половина мужского населения страны, и абсолютно заслуженно», — поделился в беседе с «Известиями» Ургант.

Он отметил, что работать с ней было легко и приятно, она была настоящим профессионалом и очень красивой женщиной.

Актриса Екатерина Дубакина, снимавшаяся в популярном сериале «Моя прекрасная няня», также поделилась воспоминаниями об актрисе.

«Она стала, наверное, самой популярной актрисой. Я помню и наклейки с ней везде, и плакаты. Она никогда не показывала усталости, хотя, конечно, у неё были тяжёлые нагрузки. Смена могла длиться дольше 12 часов, а у Насти были и дети маленькие. Она всегда показывала готовность работать и была откликающимся человеком, всегда включалась и старалась как-то помочь», — прокомментировала в беседе с RT Дубакина.

До этого стало известно, что 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией.

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#дети
#кино
#онкология
#актриса
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В Германии высказались о предупреждении Путина густонаселенным странам НАТО
Генерал Виттман назвал предупреждения Путина густонаселенным странам НАТО блефом
30 мая 2024, 15:15

Фото: сайт Кремля

Предупреждение главы государства Владимира Путина о том, что маленькие и густонаселенные страны североатлантического альянса должны быть осторожнее, является блефом. Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на немецкого отставного генерала Клауса Виттмана.
«Эти угрозы не должны нас впечатлять, когда он [Путин] сейчас говорит о небольших густонаселенных странах НАТО. Это действительно было бы полным абсурдом, если бы он не достиг своих целей на Украине (...), а начал бы войну со странами НАТО», – сказал Виттман.

Со слов немецкого офицера, ядерные угрозы РФ являются пустыми, потому что иначе Москва лишится поддержки Пекина.

До этого президент России Владимир Путин высказался о призывах стран блока НАТО разрешить Украине бить по России. Российский лидер порекомендовал представителям маленьких европейских стран «отдавать себе отчет, с чем они играют».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что киевский режим уже может бить по российским военным объектам западным дальнобойным оружием. По словам Столтенберга, ряд натовских стран изначально не выступали против подобных мер.

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#мир
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#германия
#владимир путин
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#ядерное оружие
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