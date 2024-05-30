WP: Зеленский отстранил близких к американской администрации чиновников

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Бывший президент Украины Владимир Зеленский отстранил нескольких высокопоставленных чиновников Незалежной, наиболее близких к американской администрации. Об этом сообщили журналисты издания The Washington Post, ссылаясь на чиновников и дипломатов в Киеве.
«Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом. <...> Он отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону», – говорится в материале.
Также издание говорит о прямых нападках Зеленского на американского президента Джо Байдена. Так, украинский политик причислил хозяина Белого дома к остающимся в стороне от саммита по украинской «формуле мира» в Швейцарии.
При этом, согласно данным The Washington Post, официальные лица американской стороны настаивают на прочности основных аспектов отношений Вашингтона и Киева.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
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