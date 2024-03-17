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Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 10 утра 17 марта

17 марта 2024, 10:12
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Стала известная явка избирателей на выборах президента России на территории Московской области по состоянию на 10 утра 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Явка на избирательных участках составила 2 767 710 человек, то есть 51,76%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 791 347 человек. Это 91,61% от общего числа подавших заявления», – говорится в сообщении.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.


В Московской области открыто избирательных 3 985 участков. О намерении отдать голос онлайн ранее заявили 780,6 тыс. человек.

Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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Директор клуба «Ярополк» Шадриков оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами
17 марта 2024, 09:55

Фото: Радио 1

Депутат городского круга Красногорск, ветеран боевых действий, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков высоко оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами президента России в Московской области. Как передаёт корреспондент «Радио 1», для него провели экскурсию по зданию, расположенному в Одинцове.
«Это замечательно, когда в одном месте контролируется абсолютно всё. Благодаря современным технологиям система ещё контролирует все недочёты, даже те, которые не выводятся на экран. Что приятно, за эти два дня в Московской области не было никаких крупных эксцессов по сравнению с другими регионам России», – сказал Шадриков.
По его оценке, этот год – непростой. С начала спецоперации произошла консолидация общества, поэтому люди активно идут голосовать.
«В головах людей многое изменилось. В клубе, который я возглавляю, тоже расположен избирательный участок. Туда приходят не только взрослые люди, как мы уже привыкли видеть, а ещё и совсем молодые. Избиратели идут отдать голос за человека, в котором они уверены, потому что именно решение нашего будущего лидера определят вектор развития государства. Главное – то, в какой стране будут жить наши дети, внуки и правнуки, какие у них будут моральные устои и ценности», – подчеркнул Илья Шадриков.
Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области начал работу в третий, заключительный, день голосования на выборах президента. Как и предыдущие дни, сегодня там будут следить за тем, что происходит на избирательных участках. В центре работают наблюдатели и представитель СМИ. Центр открыт по инициативе Общественной палаты региона.

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#выборы
#голосование
#наблюдатели
#президент
#россия
#подмосковье
#одинцово
#московская область
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Подмосковный Центр общественного наблюдения начал работу в финальный день выборов президента
17 марта 2024, 08:49

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области начал работу в третий, заключительный, день голосования на выборах президента России. Об этом сообщает корреспондент «Радо 1». Работа центра организована в Одинцове.
«Как и в предыдущие дни, сегодня здесь будут следить за тем, что происходит на избирательных участках. В центре работают как наблюдатели, так и представитель СМИ. В течение дня ожидаются брифинги, визиты представителей общественности, партий, депутатов и иностранных делегаций», – говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Ранее сообщалось, что Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье открыт по инициативе Общественной палаты региона.

Помимо этого, во время голосования круглосуточно работает Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области. Организована работа горячей линии по номеру 7 (499) 550-60-89. Граждане могут обратиться на неё по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможных его нарушениях.

Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.

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#наблюдатели
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#россия
#одинцово
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Южная Осетия обсуждает вопрос вхождения в состав России
17 марта 2024, 08:37

Фото: istock / macky_ch

Южная Осетия ведет переговоры с Москвой о вступлении в состав России. Об этом изданию РИА Новости сообщил председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Алборов.
Он также обратил внимание на то, что стороны проводят совместную внешнюю политику по многим направлениям.

«Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли, мы это сделаем», – заявил Алборов, рассуждая о возможных сроках реализации инициативы.
В 2022 году тема присоединяя республики уже обсуждалась. Тогда сообщалось, что для проведения такой процедуры необходим референдум. Законодательство РФ проведение голосования для присоединения субъекта к России предусматривает.


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#голосование
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В Подмосковье стартовал основной день голосования на выборах президента
17 марта 2024, 08:14

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области в 8 часов утра открылись 3 985 участков по выборам президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«3 928 избирательных участка образованы в общем порядке, 57 – в местах временного пребывания избирателей. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования», – говорится в сообщении.
Как заявил минувшим вечером секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, явка на территории региона по состоянию на 20 часов 16 марта на участках составила 2 604 665 человек, то есть 48,87%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 774 867 избирателей – 89,70% от общего числа подавших заявления.

Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения в Московской области. Он открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следят за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.

Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.

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#россия
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Во Франции объяснили, почему Россия выбрана главным врагом НАТО
Французский политик Филиппо: Россия и Китай станут врагами НАТО к 2030 году
17 марта 2024, 07:51

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Россия выбрана главным врагом не только для блока НАТО, но и для США. Об этом в беседе с изданием «Известия» рассказал французский политик Флориан Филиппо.
По его словам, альянс существует благодаря тому, что США провоцируют или находят угрозы. Таким образом власти Вашингтона оправдывают свои военные инвестиции. Филиппо также предположил, что к 2030-му году врагами НАТО будут Китай и Россия. Франция, подчеркнул политик, не должна принимать участие в этой игре.

Прежде сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, какая на самом деле стоит цель у НАТО в отношении России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России обратили внимание на тоталитарные тенденции Евросоюза
Постпред РФ Ульянов: Россияне рискуют подвергнуться репрессиям в ЕС
17 марта 2024, 05:05

Фото: iStock/sinonimas

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тоталитарные тенденции в ЕС «набирают обороты», заявил Ульянов в своем Telegram-канале.
Ульянов подчеркнул, что тоталитарные тенденции впервые проявились в странах Балтии.

«Российским гражданам пытаются помешать принять участие в выборах президента Российской Федерации», – подчеркнул он.

Дипломат добавил, что голосующие россияне «рискуют подвергнуться репрессиям», но Запад на это не реагирует.

«Полная тишина на Западе», – резюмировал он.

Ранее Министерство иностранных дел России предупредило, что россияне в странах Балтии будут голосовать на выборах президента РФ. Затем министерство запретило въезд в страну 347 гражданским лицам из стран Балтии, мотивируя это антироссийским поведением.

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#голосование
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В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией
Замгенсека НАТО: Напряженные отношения с Россией продлятся еще несколько лет
17 марта 2024, 03:39

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что Североатлантический альянс должен готовиться к тому, что еще несколько лет отношения с Россией будут напряженными, передает РИА Новости.
Выступая на пресс-конференции в румынской Констанце, Джоанэ призвала НАТО готовиться к тому, что «еще как минимум несколько лет» отношения с Россией будут напряженными.

«Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры», – отметила она.

По мнению представителей НАТО, нынешние выборы президента России не влияют на текущую ситуацию.

Ранее о возможности прямой конфронтации между Россией и НАТО говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва не знает о планах альянса.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Россию как военную угрозу для членов альянса.

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В Турции посоветовали Украине навсегда забыть о Крыме
Турецкий политик Сель: Украина должна навсегда забыть о Крыме
17 марта 2024, 03:19

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и отказаться от надежд на возможное возвращение полуострова, заявил глава турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма и турецкий политик Унвер Сель, сообщает РИА Новости.
Он призвал уважать решение крымского народа о вхождении полуострова в состав Российской Федерации.

«Рекомендую им полностью навсегда забыть о Крыме и отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий», – подчеркнул политик.

Он считает, что призывы Запада вернуть Крым нереальны.

«И западные государства, и Украина должны позаботиться о том, чтобы не потерять то, что у них есть», – отметил Сель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Глава государства назвал 16 марта 2014 года судьбоносным переломным моментом для жителей Севастополя и народа Крыма. Российский лидер добавил, что эти регионы внесли значительный вклад в укрепление единства и безопасности России.

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«Джо, ты уволен»: Трамп предрек свою победу на предстоящих выборах США
Трамп предрек свою победу на предстоящих выборах в США
17 марта 2024, 03:08

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах, намеченных на осень этого года. Выступая на митинге перед сторонниками в Огайо, Трамп также назвал президента США Джо Байдена «серьезной угрозой для демократии», передает РИА Новости.
«Мы скажем Байдену: "Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал"», – сказал Трамп.

Он не упустил возможности покритиковать Байдена и назвал его действия угрозой для американской демократии. Трамп обвинил Байдена в том, что тот до сих пор не решил такие проблемы, как миграционный кризис и рост инфляции в США.

«Наиболее простой способ повернуть вспять все катастрофы Байдена – это вернуть меня в Белый дом. И мы с этим справимся», – заключил кандидат в президенты.

Ранее Трамп охарактеризовал Байдена как «серьезную угрозу демократии».

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