Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 10 утра 17 марта

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Стала известная явка избирателей на выборах президента России на территории Московской области по состоянию на 10 утра 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Явка на избирательных участках составила 2 767 710 человек, то есть 51,76%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 791 347 человек. Это 91,61% от общего числа подавших заявления», – говорится в сообщении.В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.
Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
Читайте также:
Директор клуба «Ярополк» Шадриков оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами
В Московской области открыты 57 временных участков по выборам президента
В Подмосковье стартовал основной день голосования на выборах президента
Лора Луганская