Директор клуба «Ярополк» Шадриков оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами

Фото: Радио 1
Депутат городского круга Красногорск, ветеран боевых действий, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков высоко оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами президента России в Московской области. Как передаёт корреспондент «Радио 1», для него провели экскурсию по зданию, расположенному в Одинцове.
«Это замечательно, когда в одном месте контролируется абсолютно всё. Благодаря современным технологиям система ещё контролирует все недочёты, даже те, которые не выводятся на экран. Что приятно, за эти два дня в Московской области не было никаких крупных эксцессов по сравнению с другими регионам России», – сказал Шадриков.По его оценке, этот год – непростой. С начала спецоперации произошла консолидация общества, поэтому люди активно идут голосовать.
«В головах людей многое изменилось. В клубе, который я возглавляю, тоже расположен избирательный участок. Туда приходят не только взрослые люди, как мы уже привыкли видеть, а ещё и совсем молодые. Избиратели идут отдать голос за человека, в котором они уверены, потому что именно решение нашего будущего лидера определят вектор развития государства. Главное – то, в какой стране будут жить наши дети, внуки и правнуки, какие у них будут моральные устои и ценности», – подчеркнул Илья Шадриков.Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области начал работу в третий, заключительный, день голосования на выборах президента. Как и предыдущие дни, сегодня там будут следить за тем, что происходит на избирательных участках. В центре работают наблюдатели и представитель СМИ. Центр открыт по инициативе Общественной палаты региона.
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Лора Луганская