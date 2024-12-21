Стало известно отношение к Шольцу в ФРГ после теракта в Магдебурге

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Немецкого канцлера Олафа Шольца освистали на улице во время его приезда на место произошедшего накануне теракта в Магдебурге. Видео с неодобрительно кричащими и освистывающими политика гражданами уже завирусилось в сети.
Трагедия произошла в минувшую пятницу, 20 декабря, когда машина въехала в толпу на рождественской ярмарке. Обозреватели издания Bild, ссылаясь на правоохранителей, сообщали, что погибли четыре человека, 41 человек тяжело ранен, еще 86 человек госпитализированы, 78 человек получили легкие ранения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Перед этим сообщалось, что в Москве задержали бывшего замминистра просвещения. Чиновник подозревается в хищении многомилионной суммы бюджетных средств.
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Обстоятельства произошедшего выясняются.
Перед этим сообщалось, что в Москве задержали бывшего замминистра просвещения. Чиновник подозревается в хищении многомилионной суммы бюджетных средств.
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Никита Кротов