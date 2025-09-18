Названы государства, способные осуществить ядерную атаку
В настоящее время только 15 государств в мире обладают возможностью осуществить ядерную атаку. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).
В материале страны классифицировали по уровню их ядерного потенциала, разделив их на четыре группы.
В первую категорию вошли США, Россия и Китай – государства, располагающие полноценной ядерной триадой, то есть возможностью доставки ядерных боезарядов с помощью стратегической авиации, баллистических ракет наземного базирования и подводных лодок.
Ко второй группе отнесли страны, не являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но при этом обладающие собственными ядерными программами. Речь идет о КНДР, Индии, Пакистане и Израиле.
Третья и четвёртая группы, по классификации MWM, включают страны с ограниченными возможностями в ядерной сфере или государствами, располагающими иностранным ядерным оружием на своей территории в рамках союзнических соглашений, таких как НАТО.
Полный список всех 15 стран и критерии их распределения по категориям не приводятся в открытом доступе, однако издание подчеркивает, что потенциал ядерного сдерживания остается ключевым фактором международной безопасности.
