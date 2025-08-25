Трамп с Путиным обсуждали вопрос ядерных арсеналов

25 августа 2025, 20:29

Трамп: США и РФ обсуждали возможность сократить ядерные арсеналы

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп, по данным РИА Новости, сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным возможность совместного сокращения ядерных арсеналов.





Ранее он также подчеркивал необходимость уважения ядерного потенциала России и говорил, что применение ядерного оружия недопустимо, поскольку может привести к концу света.





«Мы говорим об ограничении [числа] ядерных вооружений, мы подключим к этому Китай», — сказал Трамп.