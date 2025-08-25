Трамп с Путиным обсуждали вопрос ядерных арсеналов
Трамп: США и РФ обсуждали возможность сократить ядерные арсеналы
Президент США Дональд Трамп, по данным РИА Новости, сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным возможность совместного сокращения ядерных арсеналов.
Ранее он также подчеркивал необходимость уважения ядерного потенциала России и говорил, что применение ядерного оружия недопустимо, поскольку может привести к концу света.
«Мы говорим об ограничении [числа] ядерных вооружений, мы подключим к этому Китай», — сказал Трамп.
Ранее Трамп говорил, что Путин отказывается встречаться с Владимиром Зеленским из‑за личной неприязни. Комментируя отсутствие прямых переговоров между лидителями, Трамп заявил, что «Путин не любит Зеленского, и это — факт». Президент США признал, что изначально рассчитывал на быстрое и относительно простое урегулирование конфликта на Украине, но оно оказалось сложнее, чем он ожидал.
Конкретные гарантии безопасности для Киева пока не обсуждались — по словам Трампа, основную нагрузку по их обеспечению должна взять на себя Европа, а США выступят резервным партнёром.