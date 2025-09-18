Военный эксперт Живов перечислил сильнейшие армии НАТО

18 сентября 2025, 06:03

Фото: Istock/Dragos Condrea

Военный эксперт Алексей Живов в интервью «Ленте.ру» выделил вооруженные силы Германии, Великобритании, Франции и Польши как наиболее мощные в Европе, отметив их технологическое превосходство и глубокую интеграцию в структурах НАТО.





Живов подчеркнул, что сила этих армий заключается в передовых системах вооружений, цифровом управлении войсками, а также развитой спутниковой разведке и аналитике.





«Их сила — это информационная цифровизация, новейшие вооружения, ну и на эти армии тратятся большие деньги», — уточнил эксперт.