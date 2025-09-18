Военный эксперт Живов перечислил сильнейшие армии НАТО
Военный эксперт Алексей Живов в интервью «Ленте.ру» выделил вооруженные силы Германии, Великобритании, Франции и Польши как наиболее мощные в Европе, отметив их технологическое превосходство и глубокую интеграцию в структурах НАТО.
Живов подчеркнул, что сила этих армий заключается в передовых системах вооружений, цифровом управлении войсками, а также развитой спутниковой разведке и аналитике.
«Их сила — это информационная цифровизация, новейшие вооружения, ну и на эти армии тратятся большие деньги», — уточнил эксперт.Он также отметил, что европейские армии следует рассматривать исключительно в рамках НАТО, поскольку их интеграция достигла такого уровня, что они фактически функционируют как единая крупная армия. Это особенно актуально на фоне призывов еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса создать армию беспилотников для противодействия России.
Живов добавил, что Европа активно готовится к возможному конфликту с Россией, используя Украину как полигон для испытаний и отработки стратегий. При этом он выразил уверенность, что прямое военное столкновение с НАТО будет означать необходимость применения Россией всех доступных средств сдерживания, включая ядерные.