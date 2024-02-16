Названы истинные цели опросов США в Сербии

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Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что США, проводя соцопросы в Сербии по поводу отношения местного населения к своей стране, пытаются найти своих союзников.
«Тут две цели. Одна заключается в том, чтобы попробовать нащупать среди сербов тех людей, которые симпатизируют Штатам. А вторая — тиражировать внимание к США и пытаться представлять их в качестве силы, которая могла бы «помочь» Сербии», — отметил в беседе с RT Оленченко.
При этом, появились сообщения о том, что американцы могут покинуть страны Ближнего Востока. Политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение о том, что такое в принципе сможет произойти, однако не в ближайшей перспективе.
«Конечно, давление на американские гарнизоны «иранских прокси» всё время усиливается, и они чувствуют себя там очень неуверенно. К тому же совершенно непонятно, в чём цель оккупации, чего они добиваются, что им считать победой? Так что да — со временем уйдут», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» эксперт.
Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) проведёт в Сербии опросы общественного мнения по поводу отношения к программам помощи Штатов. При этом, уточнялось, что опросов будет три.
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