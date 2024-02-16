В Сербии проведут опросы по поводу отношения к программам США

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Агентство США по международному развитию (USAID) проведёт в Сербии опросы общественного мнения по поводу отношения к программам помощи Штатов.
При этом, уточняется, что опросов будет три.
Планируется, что ежегодные общественные опросы будут численностью не менее 2,4 тыс. человек каждый.
Для проведения исследований будет нанят специалист, контракт с которым рассчитан на три года.
Ранее сообщалось, что администрация главы США Джо Байдена намерена и далее противодействовать России.
Кроме этого, стало известно, что американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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Планируется, что ежегодные общественные опросы будут численностью не менее 2,4 тыс. человек каждый.
«Опрос 2024 года позволит установить исходные показатели в вопросе осведомлённости и точек зрения и осуществлять углублённый анализ по различным демографическим группам», — приводит RT текст соответствующего документа.
Ранее сообщалось, что администрация главы США Джо Байдена намерена и далее противодействовать России.
«Действующая администрация США активно противодействует России и намерена продолжать это делать. Так Джон Кирби прокомментировал заявление Владимира Путина, что Москве комфортнее работать с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом на посту президента США», — приводят argumenti.ru соответствующую публикацию ТАСС.
Кроме этого, стало известно, что американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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Мелисса Тимофеева