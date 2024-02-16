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Бывший заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх, который является главным создателем антироссийских санкций, вернётся на работу в Белый дом спустя два года. Об этом сообщает издание Axios.
Уточняется, что Сингх займёт свою прежнюю должность.
Эксперты полагают, что решение вернуть политика в Белый дом связано с намерением президента Джо Байдена провести финансирование Украины без одобрения Конгресса.
Ранее американский журналист Такер Карлсон не поддержал предложение сенатора Линдси Грэма предоставить кредит Украине. Он убеждён, что США потеряют большие деньши, поскольку Киев не вернёт долг.
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Анастасия Чинкова