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Названы особенности захваченного у ВСУ робота THeMIS

Коц: трофейный робот THeMIS получил гибридную силовую установку
13 июня 2024, 19:26
Фото: iStock/YakubovAlim

Фото: iStock/YakubovAlim

Роботизированная платформа THeMIS получила обеспечивающую до 15 часов автономной работы гибридную силовую установку.
Ее в конце мая захватили бойцы ВС РФ, заявил РИА Новости военный корреспондент Андрей Коц.

ВСУ получили несколько машин семейства THeMIS в 2022 году. THeMIS Cargo доставляет до 1,2 тысячи килограммов груза на передовую, а THeMIS Combat может нести различное вооружение. Также есть робот THeMIS ISR, который обеспечивает подразделения данными о ситуации на определенном участке фронта.



Коц допустил, что данные, которые извлекут из трофея, можно бвудет применять в изделиях российского военно-промышленного комплекса.

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#всу
#россия
#робот
Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии
13 июня 2024, 19:00

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай активно пытается убедить развивающиеся страны присоединиться к своему плану мирного урегулирования конфликта на Украине в преддверии конференции в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.
Примечательно, что Китай отказался принимать участие в данной конференции. Уточняется, что КНР не критикует открыто предстоящий саммит и не призывает развивающиеся страны не принимать участие в нем.

При этом Пекин предупреждает, что конференция может отсрочить мирное урегулирование украинского конфликта и затянуть ​СВО.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.

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#украина
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WP: Штаты будут консультировать Украину в течение 24 часов в случае нападения
13 июня 2024, 18:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом, которое подпишут в четверг, предусматривает, что США будут консультировать Украину на высоком уровне в течение суток, если на Украину нападут в будущем. Об этом пишут обозреватели издания The Washington Post, ссылаясь на источники.
«Оно обязывает США провести консультации на высоком уровне с Киевом в течение 24 часов, если Украина снова подвергнется нападению в будущем», – сказано в статье.

Перед этим помощник американского лидера Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что в соглашении между Вашингтоном и Киевом, которое готовят к подписанию, не упоминаются конкретные суммы, однако оно обязывает хозяина Белого дома добиваться новых ассигнований на нужды киевского режима от конгресса США.

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#новости
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В США раскрыли тактику в случае нападения на Украину
WP: США будут консультировать Украину в течение 24 часов в случае нападения
13 июня 2024, 18:27

Фото: iStock/rarrarorro

Штаты обязуются консультировать Украину в течение 24 часов в случае нападения в будущем.
Об это пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, пункт будет прописан в соглашении по безопасности между Вашингтоном и Киевом, которое лидеры стран подпишут в четверг по результатам встречи в Италии.

Незадолго до этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун сообщил, что страны Запада намерены передать ВСУ американские истребители F-16 летом текущего года.

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#сша
#украина
#россия
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В Кыргызстане банки временно ограничили денежные переводы в РФ и обратно
13 июня 2024, 17:46

Фото: istockphoto/HStocks

Работа с системами переводов из России и в обратном направлении приостановлена рядом банков Кыргызстана. Об этом сообщается на ресурсах некоторых финансовых организаций. Уточняется, что приостановка связана с техническими работами.
По заявлению РСК-банка, занимающего одну из лидирующих позиций на республиканском финансовом рынке, сейчас не работают системы переводов Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн». В организации добавили, что как только работа с вышеуказанными системами возобновится, об этом сообщат дополнительно.

По той же причине с системами сейчас не работает банк «Компаньон». А Мбанк, являющийся одним из самых популярных банков на рынке Киргизии, ввел ограничение в работе с рублями. Оно связано с волатильностью курса, а также с возможным резким колебанием рынка валюты.

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#россия
#киргизия
#банки
#новости
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Отвлекают от внутренних проблем: В МИД Белоруссии ответили на слова Пашиняна о Лукашенко
В МИД Белоруссии назвали слова Пашиняна о Лукашенко недальновидной позицией
13 июня 2024, 17:33

Фото: Официальный сайт Кремля

Армянский премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал главу Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, его цитирует РИА Новости.
Напомним, ранее Пашинян, в ходе своего выступления в парламенте, заявил, что президент одной из стран, входящих в ОДКБ, признал свое участие в подготовке 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, поддерживал Баку и желал ему победы. Из слов армянского премьера стало понятно, что речь идёт о Лукашенко.

«Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция», — прокомментировал слова Пашиняна Глаз.

Представитель белорусского МИД напомнил, что Минск и Ереван связывают давние дружеские отношения.

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#армения
#белоруссия
#мид
#александр лукашенко
#никол пашинян
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Остин: Штаты не давали согласия на удары ВСУ американским оружием вглубь РФ
13 июня 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Phototreat

США не одобряли удары со стороны боевиков ВСУ вглубь российской территории американским оружием. Позиция по данному вопросу не изменилась. Об этом журналистам в рамках встречи стран-участниц контактной группы помощи Украине в Брюсселе заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия не претерпела изменений», – сказал Остин.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт рассказывала, как глава киевского режима Владимир Зеленский хочет одержать победу в украинском конфликте. По словам Вагенкнехт, бывший президент Украины хочет напрямую втянуть НАТО в боевые действия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга обязать все страны-участницы блока поставлять оружие Киеву вряд ли повлияют на ход событий.

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#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#спецоперация
#всу
#новости
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Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо о желании страны стать членом БРИКС
Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо с просьбой вступить в БРИКС
13 июня 2024, 17:12

Фото: iStock/Three_k

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране членство в БРИКС.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД Таиланда. Там указывается, что министр Сангиемпхонг вручил письмо с намерением Таиланда стать полноправным членом БРИКС главе МИД РФ Сергею Лаврову.

На саммите БРИКС все государства-участники положительно отреагировали на решение Бангкока присоединиться к объединению, добавили в ведомстве.

Ранее Сангиемпхонг заявил, что Таиланд искренне желает вступить в БРИКС.

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#таиланд
#россия
#брикс
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Спасатели провели профилактические беседы с рыбаками на водных объектах
13 июня 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с рыбаками на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Профилактические рейды прошли в городско округе Дубна.

«Работники ведомства объяснили рыболовам, что в плохую погоду нужно соблюдать особую осторожность, а лучше выбрать более безопасный досуг на этот промежуток времени. Перед выходом на водоём необходимо тщательно проверить состояние лодки, убедиться в отсутствии протечек, проверить исправность вёсел, также у рыбаков должен быть с собой спасательный круг, пояс или жилет и любая удобная ёмкость для откачивания воды. Главное при ловле с лодки — это умение плавать, такой навык поможет спастись самому и прийти на помощь товарищу в сложных ситуациях», — рассказал замначальника части Михаил Палёнов.

В конце профилактической беседы любителям лодочных прогулок подарили памятки с правилами поведения на водных объектах.

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#рыбаки
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МИД сообщил о подготовке НАТО к потенциальному конфликту с РФ
Захарова: у РФ нет агрессивных планов в отношении НАТО, но они есть у альянса
13 июня 2024, 16:54

Фото: сайт МИД РФ

У РФ нет агрессивных планов в отношении НАТО, но они есть у альянса.
Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Брифинг опубликован на Rutube-канале ведомства.

По ее словам, альянс уже давно готовится к возможному вооруженному столкновению с РФ. При этом у России таких планов нет и не было, подчеркнула она.

Ранее Захарова отреагировала на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательных для стран альянса поставках оружия Украине. По ее словам, США пытаются втянуть Европу в столкновение с РФ.

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