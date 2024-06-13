Названы особенности захваченного у ВСУ робота THeMIS

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Роботизированная платформа THeMIS получила обеспечивающую до 15 часов автономной работы гибридную силовую установку.
Ее в конце мая захватили бойцы ВС РФ, заявил РИА Новости военный корреспондент Андрей Коц.
ВСУ получили несколько машин семейства THeMIS в 2022 году. THeMIS Cargo доставляет до 1,2 тысячи килограммов груза на передовую, а THeMIS Combat может нести различное вооружение. Также есть робот THeMIS ISR, который обеспечивает подразделения данными о ситуации на определенном участке фронта.
Коц допустил, что данные, которые извлекут из трофея, можно бвудет применять в изделиях российского военно-промышленного комплекса.
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ВСУ получили несколько машин семейства THeMIS в 2022 году. THeMIS Cargo доставляет до 1,2 тысячи килограммов груза на передовую, а THeMIS Combat может нести различное вооружение. Также есть робот THeMIS ISR, который обеспечивает подразделения данными о ситуации на определенном участке фронта.
Коц допустил, что данные, которые извлекут из трофея, можно бвудет применять в изделиях российского военно-промышленного комплекса.
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Алёна Самарева